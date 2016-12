La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/dic/2016 El agua del centro no sería apta para el consumo







Así lo señalan análisis privados realizados a pedido de un estudio de ingeniería de la calle Dellepiane. El primero detectó altos valores de cromo. Además, el agua tendría arsénico, una revelación coincidente con un informe publicado ayer por el diario La Nación. "Nos pasó que tomábamos agua o cualquier infusión y se nos secaba la boca. Eso nos empezó a llamar la atención" explica Alfredo Raymundo, titular de Raybite Ingeniería, sobre la calle Dellepiane al 500. En la compañía trabajan unas 15 personas y ante la coincidencia de los testimonios, Raymundo se contactó con los representantes locales de la empresa de filtros PSA – Industrias Pugliese S.A para tratar de sacarse la duda. "Pagué de mi bolsillo primero un análisis en julio que dio valores altos en cromo, y luego otro más, como testigo en agosto, que dio por debajo del máximo permitido. Ahora voy a hacer un tercer análisis con un laboratorio local, porque alguien puede decir que a PSA le interesa vender filtros y no es objetiva" relata y agrega: "ABSA tendría que incluir en sus boletas el informe de cada pozo de la ciudad. Cada vecino tendría que saber la calidad del agua por la que está pagando". No apta para consumo Los dos informes a los que pudo acceder La Auténtica Defensa están firmados por Esteban D. Argento y Cinthia G. Hardenack, del laboratorio que PSA tiene en Lanús. Los profesionales concluyen que las dos muestras tomadas en la calle Dellepiane "no son aptas para el consumo humano". En la primera, de julio, porque se encontraba fuera de los límites máximos estipulados para los parámetros Color, Cloruros y Cromo especificados en Código Alimentario Argentino. Mientas que para la segunda muestra, de agosto, los profesionales sólo señalan Color y Cloruros fuera de norma. Vale aclarar también que, según la legislación vigente, ambas muestras presentaron más del doble del Arsénico máximo permitido (0.025 mg/l vs. 0.01 mg/l). Pero hay que hacer la salvedad: en 2017 vence el plazo de cinco años que las empresas proveedoras de agua potable tienen para adecuarse a la norma. Es decir: en poco más de una semana, ABSA en Campana no estaría cumpliendo con la normativa vigente. Sin color ni sabor, ingerir agua con arsénico aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, piel, pulmón, colon, mama, e hígado. Así también el riesgo de muerte fetal y neonatal, y malformaciones en la gestación. Campana con Arsénico Al margen de los análisis mencionados que fueran realizados por la firma PSA con muestras de la calle Dellepiane, un informe publicado ayer en el diario La Nación, da cuenta de que 4 millones de argentinos viven en áreas contaminadas con Arsénico en el agua, y que 5 provincias del centro y el norte del país tienen los valores más altos. La nota, firmada por la periodista Fabiola Czubaj, asegura que sólo en la provincia de Buenos Aires hay 31 localidades con niveles por encima de los 10 microgramos por litro (mg/l) que aconseja la Organización Mundial de la Salud. Entre ellos que se encuentran los Partidos de Escobar y Campana (no así Zárate, por ejemplo) según el mapa publicado en el matutino con datos suministrados por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), una institución académica independiente, afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que se dedica desde hace más de una década a la investigación, la educación y la cooperación técnica en salud.

