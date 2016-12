La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/dic/2016 Denuncian a un geriátrico por un abuelo abandonado en la terraza









NOTICIA RELACIONADA: Hogar Fénix: "Somos el único hogar legal en Campana" Una mujer observó cómo el hombre pedía auxilio bajo la lluvia del domingo. Ocurrió en el Hogar Fénix, ubicado en la calle Castelli, que ayer fue inpseccionado por personal municipal. Las actuaciones se elevaron al área de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud provincial. La situación, difundida a través de Facebook, generó indignación entre los vecinos. Vamos a preservar su nombre, porque así lo pidió, pero "Ya Nina" es de carne y hueso: se trata de una maestra jardinera, que también trabaja con discapacitados. Nos comunicamos con ella luego de visualizar su posteo en Facebook del lunes 19, en el cual relata: "En el día de ayer, domingo 18 de diciembre, cerca de las 18 en las condiciones climática que había (llovía, viento y frio) desde mi casa escucho el pedido de auxilio de una persona en situación de vulnerabilidad como se ve en la foto (en silla de ruedas, un hombre de avanzada edad). Cuando puedo registrar el lugar se trataba del hogar de ancianos ubicado en la calle Castelli entre 9 de Julio y Jean Jaures. Hago el llamado a la Policía Local, la cual se acerca al lugar de inmediato. Me acerco al lugar y como respuesta me dicen: "estaba alterado". Ya radiqué la denuncia como corresponde. Pero necesito de su colaboración para poder ponerme en contacto con la familia si es que alguien lo reconoce". En diálogo telefónico con La Auténtica Defensa, "Ya Nina" explicó que la Policía Local llegó en menos de 15 minutos al lugar y que ella alcanzó a ver que automáticamente dos personas salen a la terraza del geriátrico y sacan al abuelo de la intemperie, de manera que cuando la Policía llega a la terraza, ya no había nadie. Fue en ese momento que "Ya Nina" se indignó porque supuso que la Policía estaba siendo engañada. Por eso fue hasta el Hogar de Ancianos para ratificar lo que ella había visto. "Me puse muy nerviosa y le empecé a gritar a alguien que supuse estaba a cargo, diciéndole que lo que habían hecho era inhumano, que no se podía creer, que estaba lloviendo y hacía frío", contó. "La única respuesta que me dio esa persona es que el abuelo estaba un poco alterado y por eso lo habían sacado a la terraza. Yo trabajo con chicos con discapacidad, y soy maestra jardinera. La verdad, esto que vi me dolió doblemente. Le dije que era una persona vulnerable, que no la podían tener en esas condiciones, qué sé que esas personas se pueden poner difíciles, pero no era para ponerla ahí", agregó la vecina que reveló la situación. "La Policía me invitó a hacer la denuncia, y así lo hice. Me pareció que no era suficiente, me asesoré, y estaba dispuesta a ir a la Fiscalía, pero me llamaron de la Policía Local, donde había hecho el llamado original. Ahí me entrevisté con (el director General de Planificación y Control Operativo de la Secretaría de Prevención Ciudadana municipal, Nerio) Nogueira, y me dijo que ellos iban a hacer la denuncia en la Fiscalía, si quería ser testigo. Por supuesto que dije que sí", concluyó. Hasta anoche, su posteo en Facebook había sido compartido 1147 veces, y había generado 350 reacciones y 164 comentarios. Inspección municipal Según información a la que pudo acceder La Auténtica Defensa, el geriátrico señalado tendría unas 53 camas, de las cuales poco más de 20 estarían contratadas por PAMI, dado que sería el único geriátrico habilitado para recibir abuelos por PAMI. Sin embargo, seis meses atrás, el geriátrico habría sido calificado por la Central de San Martín como "Suspendido". Esto significa que el lugar estaría "observado", y si bien no se han evacuado a los abuelos por PAMI del lugar, tampoco estaría autorizado a recibir nuevos huéspedes hasta tanto no vuelva a calificar como "Normal". La tercera, y peor calificación posible sería "Evacuación". También pudimos saber que ayer por la mañana, personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y de Inspección Municipal realizó una visita a la institución y el informe resultante habría sido elevado a La Plata, ya que las habilitaciones de este tipo de geriátricos es provincial y dependen del área de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia. Tras la inspección, trascendió que, entre otras observaciones, se habría marcado: falta de libreta sanitaria, alimentos en mal estado, alimentos almacenados de forma inadecuada, baños en malas condiciones de conservación e higiene, abuelos en sillas de ruedas alojados en el primer piso (cuando eso no está permitido porque el edificio no cuenta con ascensor), y elementos de enfermería en malas condiciones.

EL ABUELO, EN LA TERRAZA, EN LA FOTO TOMADA POR LA VECINA QUE RADICÓ LA DENUNCIA.





EL HECHO DENUNCIADO EN LA JUSTICIA FUE DIFUNDIDO TAMBIÉN A TRAVÉS DE FACEBOOK, GENERANDO INDIGNACIÓN Y NUMEROSAS REACCIONES ENTRE LOS VECINOS.



Denuncian a un geriátrico por un abuelo abandonado en la terraza

