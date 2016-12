La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/dic/2016 El transporte fue el tema principal de la última reunión del año del Consorcio Región Norte 2









CONSORCIO REGIÓN NORTE 2 Alrededor de 1,5 millones de personas habitan los seis municipios que lo integran: Campana, Pilar, Escobar, Tigre, Malvinas Argentinas y San Fernando. Conforman un área de 3.000 kilómetros cuadrados "dentro del corredor productivo más importante de la Argentina". Ayer, en nuestra ciudad, trabajaron las comisiones de Movilidad y Transporte y de Hacienda e Ingresos Públicos. Intendentes de Campana, Escobar, Pilar y Malvinas Argentinas encabezaron el encuentro. Campana fue sede ayer de la última reunión del año del consorcio Región Norte 2. Con la participación de los jefes comunales de las localidades que la integran y autoridades de distintas áreas se concluyó la agenda de trabajo 2016 y se pautaron los nuevos lineamientos para el 2017. Estuvieron presentes el intendente de Campana, Sebastián Abella; y sus pares de Pilar, Nicolás Ducoté; de Escobar, Ariel Sujarchuk; y de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Además, en representación del intendente de Tigre, Julio Zamora, participó Gonzalo Meschengieser, subsecretario de Gestión Pública. En el salón Blanco del Honorable Concejo Deliberante, la concejal Marina Casaretto, coordinadora a nivel local del Consorcio, dio inicio a la jornada donde las comisiones de Hacienda e Ingresos Públicos y la de Movilidad y Transporte expusieron los avances de sus trabajos y compartieron sus experiencias ante los referentes de las futuras comisiones. "Estamos pasando en limpio en qué políticas de materia tributaria avanzar en cuanto a la zona y también la política de lo que es transporte, viendo las necesidades que tiene cada ciudad y tratando de unificar criterios para poder llevar estas ideas a Provincia y a Nación, teniendo una lógica y no pensando cada municipio de manera individual, evitando choques con las realidades de los municipios vecinos", explicó el anfitrión, Sebastián Abella, en rueda de prensa junto a sus colegas. "Hay vocación de armar políticas públicas en conjunto, siempre buscando solucionarle los problemas a los vecinos", agregó, al tiempo que destacó el trabajo conjunto de "intendentes de distinto signo político". A su vez, el jefe comunal de Campana adelantó que próximamente se tocarán también temas como Salud, Desarrollo Humano y Obras. "Todos temas que hacen a que cada Municipio pueda desarrollarse y tenga una mirada hacia el futuro. Lo importante de todo esto es que la región tiene una misma mirada", afirmó. Por su parte, Ducoté remarcó que este consorcio es "un proceso de intercambio muy rico" e hizo hincapié en el tema transporte: "Estamos analizando cómo hacemos para que el vecino viaje más fácil, más rápido, con un estudio adecuado de origen y destino. Imaginamos una Región Norte II en la que cada vez sea más fácil para sus vecinos moverse con seguridad, agilidad y al menor costo posible". Para ello, explicó que se debe abordar "la relación con la Provincia de Buenos Aires, que tiene su ley orgánica de transporte público" para todo el territorio. "Nosotros necesitamos que se adapte a las necesidades de nuestros vecinos, porque muchas veces las realidades no son las mismas en toda la Provincia", señaló. "Y después necesitamos entender toda la lógica del Gobierno Nacional en lo que hace al servicio ferroviario. Porque si todas las opciones se ordenan, vamos a poder brindar un mejor servicio", cerró el jefe comunal de Pilar. En tanto, Sujarchuk aseguró que "en materia de transporte hay un déficit histórico" en la región. "Pero queremos ser artífices del cambio que necesita la región, que demográficamente viene creciendo de manera sostenida. Nos vamos a dar ahora un período de planificación para elevar propuestas concretas que en el primer trimestre del año que viene se puedan plasmar con autoridades nacionales y provinciales", añadió el Intendente de Escobar. Luego, consultado sobre si se analizó "el monopolio de Chevallier" en la zona, Sujarchuk fue tajante en su respuesta: "No. Nosotros no hablamos ni de monopolios ni de empresas. Hablamos de propuestas". Según se informó, en el área de Transporte, los intendentes solicitaron a los integrantes de la comisión el armado de una propuesta concreta que incluya los conflictos que observan y posibles lineamientos a seguir, y se comprometieron a solicitar una reunión con las autoridades nacionales y provinciales. En cuanto a las cuestiones tributarias, Sujarchuk explicó que se busca "una armonización fiscal" entre los municipios y que se están analizando "cómo impactan las políticas fiscales de Nación y Provincia y cuáles son las demandas que tiene cada Municipio". Finalmente, Nardini cerró la rueda de prensa de los Intendentes, realizada en el despacho de Abella. "Queremos ir mejorando. Lo que tiene de bueno este consorcio es que participan distritos que comparten diversas experiencias acerca de los vecinos. En la diversidad está la riqueza de esto. La gente nos pide mucho más y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. En ese camino nos encontramos ahora", señaló el jefe comunal de Malvinas Argentinas.

