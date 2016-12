La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/dic/2016 HCD: Frustración de la oposición tras una nueva presentación del secretario de Hacienda









CAZADOR: "ES MÁS DE LO MISMO" El presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Cazador, criticó a la oposición por poner en duda su asistencia a la sesión deliberativa de este viernes. "Algunos concejales expresaron su duda para concurrir dado que no tienen la información correspondiente, pero es más de lo mismo", sostuvo el vecinalista. Cazador confirmó que Ibarra solo llevó la ejecución de recursos y gastos municipales actualizada hasta el mes de septiembre y que aún no remitió por separado los artículos que se pretenden modificar de las ordenanzas Fiscal e Impositiva. Pero desestimó que estas cuestiones sean causa suficiente para que no haya sesión. "Los artículos de la Fiscal e Impositiva Ibarra se comprometió a traerlos por separado como se lo pedimos. La idea es no tener que votarlos de manera individual en Mayores Contribuyentes. Y sobre el presupuesto, digo esto: si fui capaz de aprobarlos sin ningún tipo de información extra durante la gestión Giroldi, estoy en condiciones de debatir este", comentó. Los bloques de Frente para la Victoria, el Frente Renovador y la UV Calixto Dellepiane criticaron al funcionario por no suministrar la información solicitada del Presupuesto 2017. Por ello analizan no dar quorum en la sesión de prórroga del viernes. Que la relación entre el secretario de Hacienda municipal y los bloques disidentes del HCD está quebrada no es novedad; la noticia es que luego de la presentación del funcionario ante la comisión de Presupuesto ayer por la mañana, la oposición quedó al borde de la decisión de no dar quórum este viernes en la sesión de prórroga que debe tratar la contabilidad 2017, las modificaciones a las ordenanzas Fiscal e Impositiva y un leasing con el Banco Provincia para la adquisición de herramientas y maquinarias de trabajo. "El panorama que nosotros veíamos el día domingo, hoy está agravado", aseguró el concejal Juan Ghione al término de la reunión. Si bien la bancada del Frente Renovador había sido la primera en advertir que de no ampliarse la información para analizar los proyectos no se sentaría a dar el debate el viernes, este martes se terminó de confirmar que el Frente para la Victoria -el bloque opositor mayoritario- también baraja la alternativa con seriedad. "Pretender que los concejales opositores se sienten a sesionar sin contar con la información necesaria para profundizar en los análisis de las normas económicas del Municipio es algo que ha pasado a lo largo del año, marcado por el oscurantismo de las trampas y el ocultamiento de información", sostuvo Soledad Calle. En diálogo con La Auténtica Defensa, ambos concejales disidentes aseveraron que Ibarra no solo no llevó información adicional sobre el presupuesto sino que clausuró la chance de hacerlo en los días restantes para la sesión. Adujo que la ejecución de recursos y gastos -la documentación solicitada- de la última parte del año no está "cerrada" y que de revelarse podría dar lugar a "malinterpretaciones". "Entonces es para nosotros imposible hacer una previsión de la recaudación y de los gastos futuros si no conocemos el estado de esas cuentas en la actualidad", señaló Calle. "Todos sabemos que ese es un informe que sale del sistema RAFAM. Pero esperamos una semana para que nos dijera que no va a entregar ninguna información porque la contabilidad no está cerrada y se puede malinterpretar. Una falta de transparencia total", fustigó. Por su parte, Ghione afirmó que el Municipio "no brindó ningún instrumento para poder evaluar el presupuesto" por lo que, de cara a su programado tratamiento, "se está en peores condiciones" que la semana anterior. "Esto motiva un estudio sin información, intentando encontrar datos alternativos y en otros medios por fuera del RAFAM", lamentó el massista. Desde la UV Dellepiane tampoco perdieron oportunidad para disparar munición gruesa con Ibarra, a esta altura el secretario que menos aprobación tiene en el HCD. En un durísimo comunicado, el concejal Carlos Gómez consideró que "la visita del secretario de Hacienda a la comisión de Presupuesto fue un papelón mayúsculo". "La única explicación que le encontramos a esta terquedad de no brindar información es que hay cosas oscuras que ocultar y que no quieren que sepa la sociedad", aseveró. Gómez criticó que el Ejecutivo y sus funcionarios "le toman el pelo" a los concejales y a los vecinos de Campana al estar juego "la administración de los fondos" públicos, cuestionando la falta de datos pero, principalmente, el cambio de postura de Ibarra de una semana a la otra. A pesar de haber puesto en duda la sesión del viernes, los bloques opositores aun no han delineado una estrategia conjunta con la que negociar ante el oficialismo una alternativa. En ese sentido, Calle comentó que el presupuesto podría someterse a votación aun en este marco de incógnitas: pero remarcó que las ordenanzas Fiscal e Impositiva no gozaron del tiempo de estudio necesario para ser puestas en consideración, por lo que adelantó que pedirán debatirlas la semana que viene en una sesión extraordinaria. En cambio, para el Frente Renovador no están dadas las condiciones para tratar ninguno de los tres proyectos. Sobre la Fiscal e Impositiva, Ghione aguarda que Hacienda remita a la comisión solo los artículos que se van a modificar -luego pueden unificarse a través de una ordenanza ad hoc-; con respecto al leasing con el BP, expresó su desanimo con la Secretaría de Obras y Servicios Públicas, la interesada en adquirir esas máquinas y herramientas que todavía no envió justificación alguna de esa intención. Por el contario, la voluntad del oficialismo-indicaron los ediles que charlaron con LAD- es ir a la sesión para aprobar todo como está. "Ningún concejal del bloque mayoritario acompañó de este pedido de más información. Y cuando hablo de bloque mayoritario lo incluyo a Cazador, quien no solo es participe sino jefe político de ese espacio", expresó Calle. "Les planteamos expresamente la posibilidad de estar tratando los expediente remanentes que cuenten con consenso para ser tratados, y la semana que viene en una sesión extraordinaria tratar el presupuesto y la Fiscal e Impositiva. Pero no encontramos la anuencia ni del oficialismo ni de Carlos Cazador. La respuesta fue se trata este viernes, firmaron los expedientes y los subieron", contó Ghione. A menos de 10 días para el cierre del año, el Honorable Concejo Deliberante no sabe a ciencia cierta cuándo será su última sesión de este 2016.

