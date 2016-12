NOTICIA RELACIONADA: HCD: Frustración de la oposición tras una nueva presentación del secretario de Hacienda El presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Cazador, criticó a la oposición por poner en duda su asistencia a la sesión deliberativa de este viernes. "Algunos concejales expresaron su duda para concurrir dado que no tienen la información correspondiente, pero es más de lo mismo", sostuvo el vecinalista. Cazador confirmó que Ibarra solo llevó la ejecución de recursos y gastos municipales actualizada hasta el mes de septiembre y que aún no remitió por separado los artículos que se pretenden modificar de las ordenanzas Fiscal e Impositiva. Pero desestimó que estas cuestiones sean causa suficiente para que no haya sesión. "Los artículos de la Fiscal e Impositiva Ibarra se comprometió a traerlos por separado como se lo pedimos. La idea es no tener que votarlos de manera individual en Mayores Contribuyentes. Y sobre el presupuesto, digo esto: si fui capaz de aprobarlos sin ningún tipo de información extra durante la gestión Giroldi, estoy en condiciones de debatir este", comentó.



Cazador crítico con la oposición: ”Es más de lo mismo”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: