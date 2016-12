La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/dic/2016 AFA: El Presidente del Comité Normalizador, internado con pronóstico reservado







(NA) El presidente del Comité Normalizador de AFA, Armando Pérez, fue internado anoche en un sanatorio porteño, aunque todavía se desconocen las causas y su estado. La oficina de Prensa de AFA confirmó que Pérez fue ingresado este martes a la noche en el Sanatorio Otamendi del barrio de Recoleta, pero evitó dar detalles del motivo y su estado. "Vamos a entregar el parte medico oficial en cuento tengamos novedades", dijeron. El presidente de Belgrano de Córdoba, según informó Sportcenter -noticiero de la cadena ESPN-, habría sido internado con pronóstico reservado. Pérez tiene 72 años y si bien públicamente no se le conocían problemas de salud, se lo podía ver habitualmente fumando en las reuniones en AFA. No obstante, se especula con que algún problema arrastraba en los últimos días ya que no venía formado parte de las últimas negociaciones por la televisión del fútbol.

