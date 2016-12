La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/dic/2016 Rudecindo Puchetta: Un ejemplo de vitalidad por las calles de Campana







Tiene 84 años y todas las mañanas trabaja barriendo varias calles del centro. Flaquito y prolijo, todas las mañanas se lo puede ver a Rudecindo Puchetta (84) empujando su cepillo barrendero. Anda por Becerra, Rocca, Belgrano, De Dominicis, Güemes... "La gente no está educada, tira a la calle cualquier cosa. Total, pasa el barrendero", sentencia resignado. Ayer lo encontramos sobre Becerra, a media mañana, cuando el sol ya empezaba a picar. Gorrita, uniforme, guantes, botines de seguridad: impecable. No habla mucho, ni tampoco deja de trabajar mientras lo hace. Vive en Las Praderas, y se levanta "más o menos" a las 4 de la madrugada para arrancar sus tareas a las 6, en el centro de la ciudad: "Vengo en colectivo o en bicicleta, depende", cuenta Rudecindo. A pesar de tener 84 años y estar jubilado, insiste con seguir trabajando y asegura que ése es su secreto para estar en forma: "Trabajar me mantiene vivo". Mucho más no nos dijo. En su casa lo acompaña su perro "Lobo", pero no pudimos saber si tiene compañera. "La que quiere, se prende. Y si se cansa, se va", obtuvimos por toda y sabia respuesta. Cuando nos despedimos, le preguntamos si le podíamos dar un beso. Rudecindo abrió los ojos, sorprendido, y dio un paso atrás. Entonces le ofrecimos la mano. Nos dijo: "Eso sí". Se sacó el guante de trabajo y nos dio un fuerte apretón, "bien macho". Un capo.

