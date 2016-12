La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/dic/2016 HCD: Cambiemos critica a la oposición y advierte sobre posibles sanciones si no hay quórum







El presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, aseguró que "tienen incluso datos que ningún otra gestión les brindaba para que puedan analizar los proyectos". En tanto, Raineri señaló "la posibilidad que se les descuente el sueldo a los concejales que no asisten a cumplir con su trabajo". La bancada de Cambiemos salió en conjunto a criticar a la oposición legislativa por poner en duda su presencia en la última sesión del año del HCD. El presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, aseguró que los bloques disidentes "tienen a disposición toda la información necesaria e incluso datos que ningún otra gestión les brindaba para que puedan analizar los proyectos". El referente oficialista dijo que espera "un gesto democrático de los concejales de la oposición" dando quórum en la sesión programada para mañana donde, entre otros proyectos, deben tratarse el Presupuesto 2017, las modificaciones a las ordenanzas Fiscal e Impositiva y un leasing con el Banco Provincia para la adquisición de herramienta y maquinaria. El Frente para la Victoria, el Frente Renovador y la UV Calixto Dellepiane vienen criticando la falta de información y los tiempos fijados para el análisis de los proyectos. Las presentaciones del secretario de Hacienda, Miguel Ibarra, en la comisión de Presupuesto no convencieron a los ediles disidentes, quienes manifestaron barajar la chance de no sentarse en sus bancas mañana. "Somos respetuosos de las posturas de la oposición, pero hay un solo lugar donde se deben dejar en claro esas posturas y es en el recinto, donde cada bloque debe expresarse", señaló al respecto Roses. Sin embargo, no dejó de referirse a lo que consideró "mentiras" sobre el acceso al RAFAM. "He escuchado muchas mentiras sobre el acceso a la información que se necesita para analizar los proyectos, como por ejemplo el acceso al RAFAM. Todos los concejales tienen acceso según lo establecido por el Tribunal de Cuentas, pero siguen diciendo que les falta información. Es mentira. Mienten y no tienen argumentos para refutar los proyectos, por eso amenazan con no dar quorum", fustigó. Y advirtió que si la oposición vuelve a ausentar del recinto (como lo hizo ya dos veces en el año) analizará "las sanciones que correspondan". Por su parte, el concejal Mariano Raineri defendió la labor de Ibarra y remarcó que los cuestionamientos al funcionario son "excusas para que algunos amenacen con no dar quórum el viernes". "Estamos ante una situación inédita en la historia del Concejo Deliberante local donde un sector de la oposición quiere impedir que se sesione cada vez que se va a tratar un proyecto importante para los vecinos de Campana y en donde no les dan los números para imponer su postura", sostuvo Raineri. "Debemos ser claros con los vecinos y dejar en descubierto a aquellos concejales que buscan falsas excusas para no cumplir con su tarea, concejales que ya han faltado a 4 o 5 sesiones sin ningún justificativo", aseveró el presidente del bloque Cambiemos, quién recordó que existe -de acuerdo a la Ley Orgánica de las Municipalidades- "la posibilidad que se les descuente el sueldo a los concejales que no asisten a cumplir con su trabajo".

ROSES DIJO QUE ESPERA UN "GESTO DEMOCRÁTICO DE LOS CONCEJALES DE LA OPOSICIÓN".



HCD: Cambiemos critica a la oposición y advierte sobre posibles sanciones si no hay quórum

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: