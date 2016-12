La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/dic/2016 Con un 90% de los casos resueltos, los exSiderca cerraron una gran labor







El grupo de trabajadores auto-organizados que durante todo el 2016 gestionó sus jubilaciones retrasadas ante Anses despidió el año celebrando también el fin de su misión. Los exSiderca que durante todo el año pelearon para sacar adelante su jubilación celebraron el martes la última reunión del grupo auto-organizado que logró liberar el 90% de los expedientes retrasados en Anses. "La satisfacción del deber cumplido es lo que más bien nos hace", afirmó Walter Parodi, uno de los extrabajadores integrantes de la comisión que se encargó de gestionar cada uno de los casos. En febrero, cuando los exempleados de la siderúrgica a los que la Anses no les autorizaba su jubilación se reunieron por primera vez en la plaza Eduardo Costa, el número rondaba en los sesenta damnificados. Terminaron siendo casi 220 los vecinos que siguieron de cerca los encuentros mensuales en el Centro de Jubilados de calle Moreno y la página de Facebook, ansiosos por conocer avances en el estado de sus expedientes. "Se resolvieron más de 180, y algunos más que tienen fecha de cobro entre enero y febrero. Hay un compromiso para otras 10 personas que sus trámites terminarán en diciembre para poder cobrar de febrero en adelante. Y quedan siete personas que siguen denegados", precisó Parodi. Y a pesar que el grupo se disuelve, la comisión seguirá acompañando a los extrabajadores a los que Anses todavía no les reconoce su jubilación. El nivel de éxito que tuvo la gestión ante el organismo estatal no ocultó sin embargo la desazón de los presentes el martes al encontrar un salón semi-vacío, cuando hasta un mes atrás la convocatoria era multitudinaria. "Decepcionados un poquito por la presencia de la gente. Muy poca solidaridad de aquellos que cobraron y se borraron. Hoy éramos 30 personas cuando arrancamos siendo 120", lamentó Eduardo Malocu. Afirmó que esa falta de compromiso se sumó "a la no respuesta de Tenaris, de Furlán por parte de la UOM y de Zárate para que se uniera a los esfuerzos de la de Campana", cuestiones a las que los exSiderca supieron sobreponerse. El última paso administrativo que el grupo se propuso dar está en manos ahora del Concejo Deliberante, que a través de la aprobación de una resolución instó a Anses y a Tenaris a sentarse y compartir información con el objetivo de allanar el camino para los casos restantes. "Es una mezcla de sensaciones. Fue emocionante, se pasa por mucha bronca, muchas desilusiones con respecto a los que podrían habernos dado una mano y no lo hicieron. El resto es un balance súper positivo, me he hecho de dos o tres amigos que no tenía, y que es casi tan importante como todo lo demás", resumió Parodi. Por su parte, Malocu dejó un consejo para el futuro: "El trabajador se tiene que asesorar correctamente antes de jubilarse. Debe ir hasta la Anses y preguntar si está en condiciones de irse de la fábrica. Porque es algo que sucede en todos lados: nos enteramos que la situación de algunos trabajadores de Axion es tan o más complicada que la nuestra", aseguró.

SE RESOLVIERON 180 CASOS Y OTROS DIEZ SE TERMINARÍAN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS. Un triunfo también Municipal Los extrabajadores de Siderca no habrían podio llegar tan lejos sin la ayuda del Gobierno municipal, que desde un primer momento se comprometió con la lucha y puso a Claudia Abella a trabajar codo a codo con ellos para resolver la situación. Reflejo del impacto de su gestión fueron los agradecimientos que la hermana del intendente recibió el martes por parte de los flamantes jubilados, quienes hasta le obsequiaron diversos regalos en reconocimiento de su ayuda. Según indicaron los exSiderca durante la última reunión, la Municipalidad seguirá acompañando de ahora en más a través del secretario de Relaciones Institucionales, Javier Contreras.



