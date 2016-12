La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/dic/2016 Nación supervisó las obras que se realizan en el barrio San Cayetano







La comitiva, que estuvo encabezada por el director nacional de Urbanización, Federico Bustelo, celebró los avances de los trabajos destinados a prevenir inundaciones y mejorar la infraestructura general de los espacios públicos. Representantes de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior visitaron la ciudad para constatar los avances de las obras que el Municipio ha desplegado en el barrio San Cayetano con financiamiento de Nación. "Vinimos a hacer la inspección de la obra, a ver cómo avanza y cómo está progresando. Estamos muy contentos porque estamos pudiendo llegar con agua, con pavimentación y con prevención ante las inundaciones en el barrio", comentó Federico Bustelo, director nacional de Urbanización. "Son obras que van a mejorar la calidad de vida de los vecinos", remarcó. El plan, que fuera anunciado en julio, tiene un plazo de ejecución de 12 meses y prevé el mejoramiento del espacio público y de la infraestructura de servicios, la ejecución de un sendero seguro donde pueda circular el camión de basura o los colectivos con veredas y luces, y la construcción de un centro cultural, un polideportivo y una plaza. Las obras hídricas consisten en el ensanchamiento del zanjón lindero a la Ruta 6 para mejorar el drenaje en la zona y la puesta en valor de las bombas reguladoras, además de la plantación de árboles para secar las napas y mejorar el sustrato ya que las viviendas están ubicadas sobre un bañado. En ese sentido, Bustelo destacó que el Municipio haya optado por "comenzar a trabajar en los temas hídricos para evitar las inundaciones" que "es lo importante". "Ahora se irá avanzando en las siguientes áreas, en agua, iluminación, pavimentación de acceso. Hay un Centro Comunitario (NIDO) que es un núcleo de inclusión y desarrollo de oportunidades con un polideportivo pegado", añadió. Asimismo, explicó que este tipo de inversiones "se desarrollan en conjunto con los gobierno locales" que son los que "ponen las prioridades", ocupándose Nación de bajar los "lineamientos de cómo trabajar". "Por ejemplo, nosotros creemos que hay un componente físico y otro de obra social que van de la de la mano para que realmente sea exitosa la transformación en el barrio y haya una mejora sostenible para los vecinos", señaló. Los programas sociales incluyen abordajes sobre "tratamiento de la basura, capacitaciones y actividades culturales y deportivas dirigidas a todas las capas etarias", que también se realizan con recursos nacionales. "Hay que seguir trabajando con el barrio para que todo el mundo esté bien enterado de lo que se está haciendo y si hay objeciones, comentarios, abrirse a la participación de los vecinos para que se sientan parte y la obra sea cuidada", remarcó Bustelo. Por su parte, el secretario de Obras y Servicios Públicos de Campana, Sergio Agostinelli, afirmó que el encuentro sirvió intercambiar "cuestiones técnicas" y "pulir" metodologías de trabajo que se replicarán en los otros convenios que el Municipio ha firmado ya con el Ministerio del Interior para llevar mejoras a barrios como San Felipe y Otamendi. Al respecto, Agostinelli preciso que dichos acuerdos fueron "protocolarizados en el día de ayer" y que su financiación está prevista en el Presupuesto 2017 que discute el HCD. Los primeros giros de dinero se esperan dentro de los próximos 60 días. "La segunda etapa y la terminación del San Cayetano comenzarán los primeros días del año. (Para las otras otras) debemos esperar el primer desembolso para ponerlas en marcha. Mientras tanto, con el convenio firmado vamos moviendo los expedientes", comentó el funcionario. "Con esto vamos pagando de a poco la deuda en infraestructura que los gobiernos nacionales, provinciales y locales tienen con los campanenses", aseguró.

Personal de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano inspeccionó las obras en el barrio. EL POLIDEPORTIVO TODAVÍA NO TIENE NUEVA UBICACIÓN DEFINIDA El secretario Agostinelli confirmó ayer en diálogo con la prensa que el polideportivo previsto en el convenio de obras firmado con Nación para Otamendi, cuya ubicación fue cambiada de barrio por una decisión del intendente Sebastián Abella, todavía no tiene su nuevo enclave definido. "Es una definición que va a tomar el Ejecutivo", precisó el funcionario. "Se está eligiendo el lugar, pero oficialmente no hemos hecho el pedido (a Nación). La voluntad del intendente es para no tener problemas con los vecinos que cuestionaban el lugar de construcción", afirmó. El polideportivo tenía planificada su construcción en la manzana 108 del barrio, donde actualmente tiene su cancha el club Defensores de Otamendi. Sus integrantes habían manifestado su oposición a ser trasladados del lugar, llegando incluso a movilizarse al HCD. "Si no quieren tener ese polideportivo como se debe, no vale la pena confrontar cuando hay tantos vecinos que lo necesitan. Pienso que el intendente se basó en eso cuando hizo ese comentario", sostuvo Agostinelli. Al mismo tiempo, ratificó que el resto de las obras anunciadas en el paquete (por ejemplo la mejora de las calles) se efectuarán en Otamendi. "Lo único que se traslada es el polideportivo, el resto nada tiene que ver. No es una postural dictatorial. Solamente hubo un conflicto con una serie de vecinos y no se quiso poner en riesgo todo el proceso puntualmente por ese lugar", explicó.

