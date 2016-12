La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/dic/2016 Calendario Maya:

Estrella 4 - Energía de Jueves 22/12/16 - Trecena de la Serpiente

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip La estrella, posibilidad de sentir un verdadero amor, la profundidad que buscamos,el brillo que todos tenemos dentro, arte, armonia, servicio, creatividad, belleza. HOY ES ESTRELLA 4 Y A LA ESTRELLA LA GUÍA LA SEMILLA. La Semilla nos pide romper con las estructuras que no van más y pesan, La Estrella nos influencia para que soltemos el drama y tomemos las decisiones que venimos postergando pensando a quien perjudicamos con eso La Estrella, hoy nos pide brillar, desde lo armónico, lo estético, lo artístico, lo político. Es una energía de dar servicios, y altamente política. Puede ser que hoy salgan a la luz cuestiones políticas que estaban ocultas, o que los gobernante tengan que adaptarse a la hora de tomar decisiones, saliéndose un poco del camino que querían tomar, solo para no generar conflictos Tratá de cambiar de piel en este día y no te potencies en novelera, Que brilles como la mejor estrella del cielo!! Y que encuentres a la persona que podes Amar como Dios manda. Buen Jueves armoniozo potenciado!! alejandradip.blogspot.com.ar - TE: 420268

