El polideportivo cancelado en Otamendi todavía no tiene nueva ubicación definida

NOTICIA RELACIONADA: Nación supervisó las obras que se realizan en el barrio San Cayetano El secretario Agostinelli confirmó ayer en diálogo con la prensa que el polideportivo previsto en el convenio de obras firmado con Nación para Otamendi, cuya ubicación fue cambiada de barrio por una decisión del intendente Sebastián Abella, todavía no tiene su nuevo enclave definido. "Es una definición que va a tomar el Ejecutivo", precisó el funcionario. "Se está eligiendo el lugar, pero oficialmente no hemos hecho el pedido (a Nación). La voluntad del intendente es para no tener problemas con los vecinos que cuestionaban el lugar de construcción", afirmó. El polideportivo tenía planificada su construcción en la manzana 108 del barrio, donde actualmente tiene su cancha el club Defensores de Otamendi. Sus integrantes habían manifestado su oposición a ser trasladados del lugar, llegando incluso a movilizarse al HCD. "Si no quieren tener ese polideportivo como se debe, no vale la pena confrontar cuando hay tantos vecinos que lo necesitan. Pienso que el intendente se basó en eso cuando hizo ese comentario", sostuvo Agostinelli. Al mismo tiempo, ratificó que el resto de las obras anunciadas en el paquete (por ejemplo la mejora de las calles) se efectuarán en Otamendi. "Lo único que se traslada es el polideportivo, el resto nada tiene que ver. No es una postural dictatorial. Solamente hubo un conflicto con una serie de vecinos y no se quiso poner en riesgo todo el proceso puntualmente por ese lugar", explicó.

