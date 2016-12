La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/dic/2016 Patria Grande Campana cerró el año con la presencia de su referente provincial







Manuel Bertoldi compartió una cena con militantes locales de este movimiento popular. "Es una gran alegría ver el crecimiento en Campana de Patria Grande", destacó. Además, cuestionó la gestión de Mauricio Macri, a la que definió como "una ofensiva neoliberal". Patria Grande Campana cerró el año con una cena con militantes en la que estuvieron presentes referentes provinciales entre los que se destacó el Ingeniero Manuel Bertoldi, referente provincial del espacio, quien además es parte de la secretaría de los movimientos al ALBA. También estuvo presente Diana Broggi referente provincial de Mala Junta, espacio que es parte de este movimiento y que se ha desarrollado en Campana en los últimos meses. "Es una gran alegría ver el crecimiento en Campana de Patria Grande, no solo cuantitativamente sino cualitativamente porque se ve claramente el potencial de este grupo de compañeros y compañeras", destacó Bertoldi. "Somos protagonistas de la vida política de la ciudad aun sin tener representación política en órganos institucionales y eso se tiene que valorar el doble. Acá ningún compañero ni compañera cobra ni recibe beneficio alguno por poner su tiempo en la tarea de transformar, de hacer posible lo imposible que es la tarea de la política. Es muy importante la tarea que nuestro espacio desarrolla caminando con otros espacios y vecinos independientes en la multisectorial, esa es nuestra línea y Campana la interpretó y la ejecuta de una manera inmejorable. Esa es la resistencia en unidad que nos proponemos, pero también sabemos de los esfuerzos por la construcción de la alternativa política", agregó en ese sentido. Durante su exposición, Bertoldi analizó con fuertes críticas el primer año de gestión de Cambiemos: "No nos equivocamos cuando declaramos que no eran lo mismo las opciones del balotaje, y nuestra campaña contra Macri cobra más sentido con cada una de las acciones de este gobierno. La ofensiva neoliberal en Argentina deja muchos problemas para los sectores populares: desempleo, recortes en ciencia y tecnología, congelamiento de salarios, inflación, devaluación, ataques a las producciones nacionales, precarización laboral...". Sin embargo, Bertoldi se permitió ver un panorama alentador en cuanto a la reacción de los sectores populares: "A pesar de todo estamos lejos de tener que asumir una derrota este año, porque desde febrero a hoy se ha colmado la Plaza de Mayo en varias oportunidades, señal de que el pueblo está de pie y resistiendo. Este proceso es diferente al de los 90, nos encuentra en otra correlación de fuerza y con otro piso de organización y participación política. Hoy estamos donde tenemos que estar en la calle con las luchas feministas, con las luchas de la economía popular y los desocupados. Siendo parte de las multisectoriales que resisten los tarifazos como en el caso de Campana. Pero además pensando en la construcción de alternativa, no solo a Cambiemos sino a cualquier intento de reacomodamiento de la derecha para reemplazar al sector que hoy es gobierno". Además, Bertoldi realizó un recorrido sobre la política regional, como parte de los movimientos al ALBA donde Patria Grande no sólo es parte sino referencia en Argentina de esa construcción continental propuesta e ideada por Fidel Castro y Hugo Chávez como respuesta al ALCA que impulsara Estados Unidos. "Tenemos un gran desafío los pueblos de nuestra América, hoy ante la ofensiva neoliberal. El desafío de ser también nosotros y nosotras ofensivos ante los avances de la derecha sobre nuestros pueblos. En ese sentido se van dando procesos de resistencia en varios países, donde lo vemos de primera mano ya que estamos presentes con brigadas de compañeros y compañeras en Venezuela, Bolivia, Haití, Colombia entre otros. Somos además coordinación en Argentina con la organizaciones Hermanas de nuestramérica como el MST de Brasil, el PCV de Venezuela, organizaciones del Estado plurinacional de Bolivia… Somos orgullosos promotores del sueño de Bolívar, San Martín, Chávez y Fidel que no es otro que el de la Patria Grande", remarcó. Por su parte, Diana Broggi se refirió a las luchas de género que se dieron en este último año y al papel que desempeña Mala Junta en ese sentido: "La lucha en las calles del movimiento feminista y de géneros no tiene techo, pero sí se han alcanzado ciertos pisos importantes. Desde el movimiento "Ni una menos" a la experiencia del encuentro nacional de mujeres multitudinario en Rosario, pasando por un gran paro de mujeres, en donde hemos sido parte activa y organizadoras como en el caso del encuentro de mujeres, Mala Junta es hoy una colectiva dentro de Patria Grande que no ha parado de crecer, teniendo presencia en varios distritos de la provincia de Buenos Aires caracterizando cada localidad en relación a las violencias hacia las mujeres, observando la ausencia de las Casas de Abrigo o su funcionamiento o la existencia y características de las Comisarías de la Mujer. Por eso es una gran alegría que esta colectiva ya tenga vida activa en Campana".

