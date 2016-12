La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/dic/2016 Fotógrafa campanense ganó el IV Concurso ”Bomberos de Argentina”







Jorgelina Cafardo se hizo acreedora del primer premio del certamen organizado por el Consejo Nacional, que reúne imágenes que reflejen la tarea de los servidores públicos. Ganó con la foto "Sofocando el miedo", tomada en el incendio de un depósito. Sin esperarlo, sin tenerse mucha fe, la fotógrafa campanense Jorgelina Cafardo obtuvo un reconocimiento a su trabajo. Y fue uno muy especial: ganó el IV Concurso "Bomberos de Argentina" organizado por el Consejo Nacional, auspiciado por la Federación Argentina de Fotografía y del cual pueden participar fotógrafos profesionales y aficionados. "Cuando me llegó el mail que había ganado, no lo podía creer, saltaba de felicidad", cuenta "Yiyi", quien trabaja para el portal Campana Noticias. "Me enteré por las redes sociales del concurso, no estaba muy convencida de participar, pero mi novio que es bombero, mis amigos y mi familia me decían que lo haga. Finalmente me decidí: la inscripción cerraba el 31 de agosto y yo llevé mi trabajo el 27", recordó en diálogo con La Auténtica Defensa. Las obras tenían que reflejar la tarea que desarrollan los bomberos de Argentina en las emergencias a las que dan respuesta, como así también sus costumbres, lugares de encuentro y todo lo relacionado a la actividad bomberil. Jorgelina concursó con una foto que llamó "Sofocando el Miedo", que tomó durante el incendio de un depósito: "Al margen de que la hayan elegido como ganadora, es una de las fotos que mejor logré. Llegó después de algunos cursos, del cambio de cámara, de un momento donde yo me encontraba más cómoda capturando imágenes. Creo que todos en nuestra profesión tenemos miedo. Incluso los dos bomberos que están en la imagen quizás lo tendrían. Y buscamos una manera de sofocarlos, apagarlos, dominarlos. Y yo con esa foto logré eso a nivel profesional, poder dejar de sentirme una amateur en el tema fotográfico", cuenta. "Yiyi" está en pareja con el Subayudante Carlos Gómez, de Bomberos Voluntarios Campana, con quien espera una nena para los primeros meses del año que viene. Así que tiene claro la importancia de estos servidores públicos: "Las unidades de Bomberos son las únicas que se encuentran disponibles las 24 horas durante todo el año, que cada uno de sus integrantes es cien por ciento voluntario. A veces como sociedad no tomamos conciencia de eso. Deberíamos valorarlos más, apoyar la institución. Bomberos de Campana tiene más de 4.000 salidas al año. Atrás de eso hay un arduo trabajo. Desde mi tarea intento comunicar siempre eso, la importancia de la tarea que realizan cada uno de sus integrantes. Que no solamente son bomberos voluntarios, sino que tienen familia y trabajo también", remarca. Su pasión por la fotografía empezó de chica, cuando tuvo su primera cámara en mano: "En viajes escolares o familiares, siempre fui la fotógrafa oficial. Me gusta eso de eternizar momentos. Una amiga, hoy colega, me empezó a pasar trabajo y me recomendó en Campana Noticias, así fue que empezó mi camino profesional. Hoy, además de ser mi ambiente laboral, también me hace muy feliz y me llena de satisfacciones". Respecto a su trabajo cuenta que le apasiona la libertad, el constante aprendizaje, las vivencias, las experiencias que genera el estar en la calle, conocer gente, historias de vida… "A veces no son muy lindas, pero se aprende muchísimo", asegura. A su vez, Yiyi sabe del valor que tiene su trabajo: "En esta época donde es imposible no comunicar y más en la forma virtual, para mí resulta imposible capturar la atención de los lectores sin una imagen que represente lo sucedido". En el final de la nota, como cierre en todo premio, Jorgelina tiene sus agradecimientos: "Si tuviera la posibilidad de dedicar la foto sería para mi familia, que se aguantan salidas a cualquier hora, en fechas importantes, muchas veces hasta me han llevado a cubrir alguna intervención bomberil. A Carlos, mi novio, que por más que él tenga ya incorporado esto de salir a las corridas, muchas veces se preocupa o me acompaña. De él aprendí muchísimo sobre la vida y la tarea de los bomberos. También a mis compañeros de Campana Noticias y a mis amigos que mil veces hemos estado cenando y entienden el "ya vengo" posterior a algún llamado o toque de sirena".

"NO LO PODÍA CREER. SALTABA DE FELICIDAD" CONTÓ LA JOVEN CUANDO SE ENTERÓ DE LA PREMIACIÓN





YIYI, CON EL DIPLOMA, SU PAPA JORGE Y SU HERMANA VERÓNICA.



