Asciende a 377 millones de pesos, y que incluye un aumento del 25% en los salarios de los trabajadores municipales en dos etapas. Con el acompañamiento de gran parte de la oposición, el oficialismo logró aprobar el presupuesto municipal para el año 2017, que asciende a 377 millones de pesos, y que incluye un aumento del 25% en los salarios de los trabajadores municipales en dos etapas. La votación final se dio luego de un arduo debate, y en definitiva no contó con votos negativos, habiéndose registrado solamente las abstenciones del bloque radical y de Cambiemos. Por la aprobación de la ordenanza votaron el bloque oficialista de Defensa Comunal-Frente para la Victoria y el Frente Renovador. En el debate, que por momentos fue bastante álgido, se fue avanzando paulatinamente hacia un espacio de negociación que enriqueció el proyecto original y en el propio recinto se decidieron modificaciones menores, que no hacen a la esencia del proyecto, pero que evidencian la voluntad negociadora y de conciliación que demostraron los distintos bloques de concejales. Al respecto, la concejal oficialista María Luz Bozzani se mostró luego de la sesión muy satisfecha con la actitud que tomó la oposición que permitió la aprobación del proyecto, haciendo reserva de sus discrepancias, pero reconociendo que el oficialismo es quien tienen la responsabilidad de gobernar, y el presupuesto es la ordenanza que establece la planificación de las acciones que tienen previstas el gobierno. "Esto es un gesto de madurez política, ya que permitir que el gobierno tenga las herramientas que necesita para gobernar es una actitud novedosa en nuestro Concejo Deliberante", dijo la concejal. Una visión similar se tenía desde la oposición más crítica, expuesta por los concejales de la Unión Cívica Radical. Al respecto la concejal Graciela Venturino explicó que su bloque expuso serios cuestionamientos a distintas partidas y proyecciones de gasto contenidas en el presupuesto, pero igualmente decidió no votar negativamente, sino abstenerse, con el objetivo de dejar sentada la posición pero no obstaculizar la aprobación de la norma. Como ya es usual en los presupuestos anuales de Defensa Comunal, las distintas partidas de gastos privilegian la inversión en salud pública, estando prevista la finalización de las obras en el Hospital San José, la ampliación de la sala de Los Cardales y distintas inversiones en capacitación de personal, equipamiento en tecnología hospitalaria e insumos. Otra de las áreas con fuertes inversiones en infraestructura y equipamiento es la seguridad, donde ya está en proceso y se va a continuar el año próximo con la construcción y equipamiento de un nuevo centro de monitoreo que permitirá ampliar sustancialmente la cantidad de cámaras de vigilancia con que cuenta el distrito. En el tema personal, como ya se adelantó, está previsto un aumento salarial del 25% para los trabajadores municipales, que se pagará en dos etapas, y que significa un reconocimiento a la tarea cotidiana de los empleados. El presupuesto para el año 2017 es un 30% mayor que el correspondiente al año 2016, lo que significa un crecimiento moderado teniendo en cuenta que la inflación fue de alrededor del 40%. Igualmente, y como todos los años, el presupuesto municipal se complementa con partidas adicionales y asignaciones de dinero de los gobiernos nacional y provincial que se discuten caso por caso y que significan la mayor inversión genuina en obras de infraestructura en el distrito. En la sesión que se extendió por varias horas y que empezó retrasada por las negociaciones de último minuto con relación al presupuesto municipal y otros temas, estuvieron presentes los vecinos autoconvocados contra el peaje de Larena. Los vecinos reclamaron al Concejo Deliberante por la supuesta inacción de una comisión creada por el cuerpo para investigar la represión de Gendarmería contra los vecinos. Al respecto los concejales explicaron a los vecinos que la actitud mas fuerte contra el peaje fue asumida por la oficina de Información al Consumidor (OMIC), gestiones apoyadas e impulsadas por el Concejo Deliberante, por lo dual los concejales decidieron plegarse al trabajo de esa ofician y desde allí centralizar las acciones a emprenderse contra el peaje. Otro punto clave de la sesión fue el retiro de un proyecto de modificaciones en el código de edificación del distrito. La idea del oficialismo era aprobar ese proyecto en la última sesión año del cuerpo deliberativo, pero luego de diversas negociaciones con la oposición se decidió retirar el proyecto y dar a todos los concejales mas tiempo de estudio sobre el tema. Esa actitud contemplativa del oficialismo fue leída como una muestra de buena voluntad hacia la oposición, en el marco de la negociación por el presupuesto, que finalmente fue aprobado sin grandes cuestionamientos, en un clima negociador y en búsqueda de las mejores soluciones a los problemas que se planteaban.



