Después de los embates de la ultima creciente que llevo a muchos recreos y camping a la vera del rio a pasar prácticamente cinco meses en algunos casos con más de un metro de agua sobre la costa, viajamos entonces hasta la vecina localidad de Lima ya que se me había informado que el Club de Pesca Lima estaba nuevamente en funcionamiento y de esta manera pudimos comprobar que el mismo se encuentra funcionando a pleno, después de varios meses de restauración de las instalaciones lo que llevo mucho esfuerzo y dinero. Llegamos en un día muy caluroso en donde la mayoría de la gente se encontraba disfrutando de un chapuzón en el agua, con la totalidad de sus instalaciones en funcionamiento el club de pesca Lima ofrece casas y departamentos en alquiler, cancha de paddle, un amplio sector para acampar, duchas y sanitarios, una muy completa proveeduría con precios más que accesibles, un sector arbolado con mesas, bancos y parrillas con capacidad para dos mil personas, bajada y amarradero de embarcaciones, playa y pileta natural con agua del rio contando con guardavidas profesional, un amplio sector para casas rodantes, guardería náutica, venta de carnadas y tres muelles de pesca con luz eléctrica los cuales son muy bien aprovechados por grandes y chicos, con respecto a este tema pudimos observar las capturas de distintos tipos y tamaños de bagres, porteñitos, alguna carpa, doradillos, pira pitas y el grueso de los chicos entreteniéndose con los mojarrero y las grandes mojarras que hay en nuestros ríos en este momento, como siempre recomendamos la pesca y devolución de todas aquellas especies que no den la medida reglamentaria, estén en época de veda o no se utilicen para el consumo. Realmente el Club de pesca Lima es un lugar para no dejar de visitar aunque sea para tomar unos mates a la orilla del rio en familia un domingo por la tarde. Entérate más sobre el estado del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, conducción y dirección general Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador. com.ar las 24 Hs. SEMANARIO DEL PESCADOR PARA UN FIN DE SEMANA DISTINTO.

