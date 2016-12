La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/dic/2016 El PJ llevó a la Provincia la polémica por el agua

NOTICIA RELACIONADA: Fraticelli asegura que el agua "es buena", pero también pide un muestreo para aclarar Hizo una presentación ante el Defensor del Pueblo bonaerense. "Frente a una situación de tal gravedad necesitamos respuestas urgentes; respuestas que hoy ni ABSA ni el municipio generan", explicó Mauro Magallanes, Vicepresidente del partido, quien señaló estar "sorprendido todavía" por las declaraciones del Intendente Abella. El Partido Justicialista de Campana denunció ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires la situación del agua en nuestra ciudad. La presentación, explicaron, busca generar análisis claros y públicos sobre los niveles de contaminación en todos los puntos de extracción de ABSA, luego de las polémicas declaraciones del Intendente Sebastián Abella sobre la presencia de metales pesados en el agua y de la aparición de análisis privados (difundidos el miércoles por La Auténtica Defensa) que muestran niveles elevados de varios contaminantes nocivos para la salud. "Todavía estamos sorprendidos por las declaraciones de Abella", aseguró el Vicepresidente del PJ Campana, Mauro Magallanes. "Es increíble que habiendo expresado que el agua de la ciudad no era apta para ser ingerida no haya tomado medidas concretas para solucionar la situación y que hoy, tantos días después, no sepamos cuáles son los niveles de contaminación que detectó, porque si proclama que el agua tiene niveles altos de metales pesados y niveles altos de nitratos, de algún lugar le debe haber surgido la información", estimó. "Por esto y ante el silencio oficial es que recurrimos a la Defensoría del Pueblo, porque ante una situación de tal gravedad necesitamos respuestas urgentes. Respuestas que hoy ni ABSA ni el municipio genera", agregó Magallanes. "¿La Subsecretaría de Medio Ambiente no tiene nada para decir? ¿ABSA no tiene nada para decir? ¿Obras Publicas tampoco va a hacer ninguna aclaración? ¿Qué laboratorios realizaron los análisis? ¿De qué pozos fue la muestra? ¿Qué metales pesados y en que concentración se encontraron", se preguntó por su parte Raúl Vota, de Kolina, una de las agrupaciones que sostiene el reclamo. En tanto, Joel Vallomy, de la Corriente por el Progreso Social, comentó: "Tenemos todas nuestras esperanzas centradas hoy en que la Defensoría instruya a ABSA o al Municipio a realizar análisis con una adecuada cadena de custodia, y con resultados públicos que permitan saber dónde estamos parados y qué medidas se deben tomar". Y agregó: "Nuestro deber cívico y de militantes es buscar una solución a este asunto. No podemos seguir viviendo en la intriga y la permanente zozobra de si Barrio Lubo, Las Acacias, San Cayetano o todo el partido de Campana está tomando agua que en el largo o mediano plazo pueda minar la salud de los vecinos". En ese sentido, Vallomuy consideró que "estamos todos en peligro" y, por ello, agradeció el trato recibido en la Defensoría: "Fue muy cordial y proactiva ante nuestro planteo. Por diálogos mantenidos, somos muy positivos en el sentido de que la Defensoría va a actuar en pos de la protección de la salud de los vecinos". Finalmente, la abogada Mariana Quiroga, de PlanV, también expresó su preocupación sobre este tema: "El derecho al agua potable es esencial para la realización de todos los derechos humanos. El no abastamiento de agua potable implica un riesgo a la salud y el desarrollo de toda persona, en especial, niños y niñas. Según la OMS, el 80% de las enfermedades son causadas por la falta de agua limpia y saneamientos adecuados. El estado se obligó internacionalmente a proveer este servicio vital, y el no hacerlo implica una violación a una obligación ineludible".

