Axel Cantlon fue desafectado de su cargo en ANSES

CANTLON SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR JURIDICO DE ANSES CAMPANA EN 2007.

Se lo informaron ayer desde el organismo, aunque rechazó firmar la notificación. Por el momento, el exconcejal prefirió no hacer declaraciones al respecto. Una versión que había crecido con fuerza la semana pasada terminó de confirmarse ayer: Axel Cantlon fue desafectado de su cargo de Coordinador Jurídico de ANSES Campana. La resolución le fue informada ayer por una representante del organismo, aunque el exconcejal se negó a firmar la notificación. Consultado por La Auténtica Defensa, Cantlon no negó esta situación, aunque por "cuestiones administrativas" prefirió no hacer declaraciones al respecto. El pasado sábado, cuando la versión ya estaba instalada, sí había dialogado con La Auténtica Defensa: "Si no me informan de ninguna razón laboral para argumentar la decisión, podría inferir que es una persecución política. No lo sé porque todavía no tengo certezas", manifestó entonces. Y aparentemente, esas argumentaciones que busca conocer tampoco le fueron informadas ayer, por lo que desistió de firmar la notificación. Según trascendió, en ANSES existirían 43 Coordinaciones Jurídicas y en sólo cuatro se realizaron modificaciones. Una de ellas es la que tenía Cantlon a su cargo. Incluso, según pudo averiguar La Auténtica Defensa, ya estaría designado su sucesor. El exconcejal de la Unión Cívica Radical hace 16 años que trabaja en ANSES. En septiembre de 2001 asumió como Coordinador a nivel Central, cargo que ejerció hasta septiembre de 2007, cuando comenzó a desempeñarse como Coordinador Jurídico en la oficina de ANSES Campana. Es un cargo que funcionalmente depende de una Jefatura Regional, aunque administrati-vamente de la UDAI Campana. "Desde antes de ser político hice una carrera laboral dentro de ANSES para la que me formé y me desarrollé profesionalmente. Realicé cursos y me especialicé en el Derecho de la Seguridad Social. Tengo publicaciones al respecto y brindé conferencias en nuestro país, pero también en Brasil", explicó Cantlon sobre su trabajo el pasado sábado en diálogo con LAD.

CANTLON HABÍA LEVANTADO SU PERFIL OPOSITOR EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS.

