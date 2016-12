La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/dic/2016 HCD: Amenazada por falta de quórum, hoy está convocada la segunda sesión de prórroga







Comenzará a las 9. Entre otros temas que se pondrán a consideración están el Presupuesto 2017 y las modificaciones a la Ordenanza Fiscal e Impositiva. El Frente Renovador y la UV Calixto Dellepiane barajaban la posibilidad de no presentarse por "falta de información", mientras el PJ-FpV mostró reticencias a tratar la nueva reforma impositiva propuesta por el Gobierno de Sebastián Abella. La última sesión que tiene prevista el Concejo Deliberante para este año podría naufragar hoy al no estar confirmadas las presencia de los bloques de la oposición. En el orden del día está previsto el tratamiento del Presupuesto 2017, de las modificaciones efectuadas en las ordenanzas Fiscal e Impositiva y de un leasing con el Banco Provincia para la adquisición de herramientas y máquinas, entre otros temas. Las bancadas disidentes criticaron con dureza al Gobierno al considerar escaso el nivel de información brindada para analizar los proyectos. El martes, el oficialismo tuvo la última oportunidad de convencer a los bloques del Frente para la Victoria, Frente Renovador y UV Calixto Dellepiane de sentarse a dar el debate, pero el secretario de Hacienda municipal, Miguel Ibarra, optó por no darles más datos, según denunciaron desde la oposición. Finalizada la Comisión de Presupuesto, los concejales opositores cuestionaron duramente a Ibarra y al Gobierno, calificando de "oscuras" las maniobras del Ejecutivo para lograr la aprobación de las mencionadas iniciativas. Los que más reticentes se habían mostrado de presentarse hoy en la sesión de prórroga eran los massistas y los exUCR, mientras que el PJ-FPV había sostenido que el Presupuesto sí podía ser tratado pero no así las ordenanzas Fiscal e Impositiva, solicitando una sesión extraordinaria para tal fin la semana próxima. Hasta ayer el bloque justicialista meditaba la posibilidad de dar quórum pero, al mismo tiempo, esperaba que la reforma impositiva no sea puesta a consideración. Si ninguna de las bancas opositoras decide presentarse, será la tercera vez en el año que una sesión deliberativa se caiga por no llegar al número necesario de concejales para deliberar. En este caso sería la de mayor trascendencia, dado que entre los temas a analizar está el Presupuesto Municipal para el año próximo.

CAMBIEMOS ESPERA APROBAR HOY EL PRESUPUESTO 2017 Y LOS CAMBIOS A LA ORDENANZA FISCAL E IMPOSITIVA, ADEMÁS DE UN LEASING PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUNAS. Convocaron a un "Bidonazo" durante la sesión La manifestación es organizada por la Multisectorial. Piden que el gobierno municipal entregue bidones de agua potable ante las dudas sobre la salubridad del agua. La Multisectorial Campana lanzó una convocatoria para que hoy , a partir de las 9, se realice una manifestación frente al Palacio Municipal en reclamo por la calidad del agua, la retrotracción de tarifas y el contrato con ABSA. Denominada "Bidonazo", la manifestación se realizará durante la sesión del HCD. "Ante las últimas declaraciones del intendente Abella, aconsejando no tomar el agua distribuida por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y el reciente conocimiento a través de un medio local (La Auténtica Defensa), de que los resultados de análisis privados realizados a pedido de una empresa de la ciudad, que indicarían que el agua contiene altos niveles de cromo y arsénico, la Multisectorial inició una campaña donde se pide al gobierno municipal que arbitre los medios para que, mientras se encuentra la solución al problema de la insalubridad del agua de red, se provea a la población de bidones de agua potable como ocurrió en el caso de la localidad de Lincoln", explicaron.

