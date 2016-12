La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/dic/2016 Los municipales recibirán una tarjeta navideña para compras de fin de año







Lo anunció el intendente Sebastián Abella ayer en el tradicional brindis. No trascendieron los montos. Los municipales recibirán una tarjeta navideña que la podrán utilizar para realizar las compras navideñas y de fin de año. Así lo anunció ayer al mediodía el intendente Abella al realizar el tradicional brindis de fin de año con la plantilla municipal en el salón Ronald Nash del Edificio 6 de Julio. "Durante este primer año de gestión conocí a muchos empleados municipales, sus historias, a personas que están muy comprometidas con su trabajo. Con algunos he tenido un mayor acercamiento; con otros que quizá están en algunas áreas que visito menos, sé que estoy en deuda como intendente, pero lo importante es que quiero que todos sientan que la gestión quiere que se sientan cómodos trabajando y en buenas condiciones laborales. Este es mi principal desafío", enfatizó Abella. Y anunció que "como Municipio en este 2016 vamos a hacer un último gran esfuerzo, implementando un sistema de tarjeta navideña que recibirán todos los empleados municipales por un valor importante, la cual podrán usar a partir de mañana." Ante los presentes, el jefe comunal hizo a su vez referencia a que tomó la decisión de que la tarjeta quede como un beneficio adquirido para los trabajadores que se otorgue año tras año. Todavía los montos de compras no fueron confirmados de manera oficial, aunque trascendió que la tarjeta sería válida para usar en una cadena de supermercados de la ciudad. En comunicación con La Auténtica Defensa, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana declinaron formular declaraciones al no contar con "precisiones" sobre la medida.

