SUPA Campana celebró el Día del Estibador Portuario

Fue con el recibimiento de dos nuevos integrantes del gremio. Por otra parte, el secretario general, Gustavo Rodríguez, se refirió a las graves denuncias hechas contra la dirigencia del SUPA Puertos del Bajo Paraná y Delta del Paraná. El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Campana celebró el Día del Estibador Portuario dándoles la bienvenida a dos nuevos trabajadores que decidieron sumarse a su representación gremial. "Históricamente el 21 de diciembre siempre se festeja el Día del Estibador Portuario. Y hoy tiene un condimento especial: con mucha alegría hemos recibido a dos compañeros que no estaban en nuestras filas, y como nosotros sí creemos en la libertad sindical que no es cooptada por otro intereses más que por la representación de los trabajadores, es que lo hacemos con los brazos abiertos", comentó Gustavo Rodríguez, secretario general del SUPA Campana. Al mismo tiempo, Rodríguez reivindicó la presentación gremial de SUPA al señalar que "cualquier hombre que esté dentro de la zona primaria aduanera es un estibador portuario porque maneja las cargas de importación y exportación de este país". "La verdad es que se han sentido cómodos y nosotros, alegres. El trabajo de base que venimos haciendo desde hace años va dando su fruto. Y estos dos compañeros hoy son el ejemplo real de ese hecho", remarcó. Por otra parte, el secretario general se refirió a la denuncia por irregularidades que afronta la dirigencia del SUPA Puertos del Bajo Paraná y Delta del Paraná. Esta semana, en una entrevista publicada por el medio digital Enlace Crítico, Cristian Raúl Casas, ex secretario gremial de dicho sindicato, apuntó contra la entidad comandada por Héctor "Piru" Rojas "por advertir irregularidades", acusándolo de "manejos espurios y de utilizar al gremio como una pantalla de otras actividades". Al respecto, Rodríguez sostuvo se trata de "hay organizaciones mafiosas porque se habla de portación de armas y acusaciones a un dirigente de ser narcotraficante y de manejar propiedades que no coinciden con su sueldo", situaciones "ajenas a la representación sindical". "En el 2012 hablábamos de que hay pseudo-dirigentes que no pueden resistir una auditoría fiscal. Si yo, Gustavo Rodríguez, secretario general del SUPA Campana, tengo una empresa del sector y obligo a las terminales a contratar los servicio de mi empresa, no sé dónde está mi moral y mi ética, y no sé si debería estar como secretario general", comentó. El gremialista local consideró que "se han caído algunos padrinos" y que "aparentemente la Justicia podría tomar cartas en el asunto". "Sería bueno que hubiera justicia. Porque nosotros en 2012 sufrimos el intento de atropello de algunos personajes siniestros. Yo recibí balazos en mi domicilio y amenazas de todo tipo. Mis compañeros también. Este año sufrimos un atentado con una bomba molotov. No nos extraña todo esto, si la forma en que se desató", agregó. "Es importante que esto salga a la opinión pública y se difunda la denuncia", concluyó Rodríguez.

GUSTAVO RODRÍGUEZ, SECRETARIO GENERAL DEL SUPA CAMPANA, EN DIÁLOGO CON LA PRENSA.



