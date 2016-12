La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/dic/2016 Frente a Quipro, el Sindicato Químico cerró el paro de 48 horas







El martes en La Plata, el gremio será recibido por el Ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. Los trabajadores químicos culminaron ayer con el paro general de 48 horas que efectuaron en toda la región en el marco del conflicto con la empresa local Quipro. Las actividades programadas para la segunda jornada de la huelga precisamente se desarrollaron en las inmediaciones de la planta de calle Cándido Cabrera, donde cientos de trabajadores se concentraron para apoyar al personal despedido hace tres meses con una importante deuda salarial y sin que les sea reconocida indemnización alguna. "La jornada de hoy es una parte más del plan de lucha que se había trazado para estas 48 horas en las cuales no hay actividad en ninguna de las plantas químicas", comentó el secretario gremial del Sindicato Químico, Oscar Casco, quien además confirmó que a partir de las 6 de la mañana de hoy "se iniciarán las actividades normales en todas las plantas". La medida de protesta de los químicos pareció haber surgido efecto el miércoles cuando, durante la movilización que realizaron por Panamericana y Ruta 6, autoridades del Ministerio de Trabajo provincial se comunicaron con el gremio y acordaron una audiencia con el titular de esa cartera, Marcelo Eugenio Villegas. La misma será el próximo martes a las 15 horas en La Plata. "También nos comentaron desde el Ministerio que se habían hecho allanamientos en una de las empresas que tienen los hijos del dueño de Quipro (NdR: Osvaldo Louyer) en Pilar, pero no sabemos el resultado", agregó Casco. El secretario gremial indicó que las empresas afectadas por el paro están efectuando denuncias en la delegación local del Ministerio de Trabajo pero que sus funcionarios "no le dan mucha importancia". "Se fijó una audiencia para el 3 de enero del 2017. Si lo miramos con un poco de ironía, diríamos que la audiencia está para el año que viene. Se ve que deben tener la agenda muy ocupada y que no les interesa la actividad de la zona", cuestionó Casco. Al menos hasta el martes el Sindicato Químico permanecerá en estado de alerta y movilización, aunque no tiene previstas nuevas medidas de fuerza.

EL PARO DE 48 HORAS AFECTÓ A EMPRESAS DE TODA LA REGIÓN.





TRABAJADORES QUÍMICOS SE CONGREGARON EN TORNO A QUIPRO.



Frente a Quipro, el Sindicato Químico cerró el paro de 48 horas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: