La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/dic/2016 Fraticelli asegura que el agua "es buena", pero también pide un muestreo para aclarar







Lo hizo ante el Defensor del Pueblo bonaerense El concejal del bloque PJ-FpV instó al subsecretario de Medio Ambiente a que el municipio haga un muestreo para aclarar la situación ante la población lo antes posible. "Yo tomo agua de la canilla porque estoy seguro de que el agua es buena" aseguró ayer a La Auténtica Defensa el concejal del FpV Osvaldo Fraticelli y agregó: "Si tuviese nitritos, como dijo el Intendente, tendríamos una epidemia de bebés muertos. Eso no pasó en el pasado ni está pasando ahora. Si le damos agua con Nitritos a un bebé de 4 meses o menos, eso sería criminal". Además de concejal, Osvaldo Fraticelli es Licenciado en Seguridad e Higiene y hasta hace dos años atrás se desempeñó en el staff de TenerisSiderca como máximo responsable del área. El dato no es menor, dado que la siderúrgica tendría activos al menos 2 pozos propios. "Sistemáticamente –aseguró Fraticelli- se analizaba el agua en boca de pozo todos los años, incluyendo metales pesados; y cada tres meses se hacía un examen bacteriológico en baños, vestuarios y comedores. Siempre dieron bien, aun cuando estamos hablando de napas que están debajo del suelo de semejante industria". Fraticelli también comentó que años atrás, TenarisSiderca dio de baja un pozo antiguo porque entregaba agua demasiado "dura". Vale aclarar que la dureza, o presencia de sarro es una de las características del agua de nuestra región. Muy caro A cuento de la calidad del agua en Campana, Fraticelli estuvo presente en una reunión informativa que mantuvieron ayer por la mañana el subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la municipalidad, Guillermo De Luca y representantes de los diferentes bloques. En la oportunidad, los concejales le preguntaron a De Luca por qué, dada la situación de alarma, el municipio no realizaba análisis de los pozos de los cuales ABSA toma agua para abastecer a la red de Campana, a lo que el funcionario habría esgrimido razones presupuestarias. "Dijo –comentó Fraticelli- que había que analizar 26 pozos a un costo de unos $20 mil cada uno, y que era una cifra muy alta para el municipio. Por supuesto, me sorprendió la respuesta, porque estamos hablando de un tema tan sensible como el agua potable. Pero además, se trata de vuelto para un presupuesto anual de $1200 millones. Entonces, le expliqué que no hacía falta analizar los 26 pozos y que se podía hacer un muestreo de los cinco pozos que se podrían catalogar como los potencialmente más sospechosos: los más antiguos, los que están a menos profundidad, y así. Por lo menos, para llevar tranquilidad a la población lo antes posible, y luego sí avanzar con el resto". La cifra de $20 mil por pozo, surgiría de analizar la presencia 10 diferentes metales pesados, a un costo de $2000 por ítem. Este tipo de análisis deben hacerse en laboratorios certificados para tal fin, y los resultados presentados por el profesional interviniente tienen la categoría de Declaración Jurada.

