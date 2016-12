La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/dic/2016 Cronograma del servicio de recolección de residuos para Nochebuena y Navidad





El sábado 24 la recolección del turno noche se adelantará, a partir de las 14. En tanto que el domingo 25, como todos los domingos, no habrá servicio. La Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Municipio informa a la comunidad el cronograma del servicio de recolección de residuos de la Empresa Agrotécnica Fueguina para los días correspondientes a las fiestas de Nochebuena y Navidad. El sábado 24 de diciembre la recolección del turno noche pasa para las 14 en tanto que el domingo 25, como todos los domingos, no habrá recolección. De acuerdo con el cronograma anteriormente citado, se solicita a los vecinos tomar nota de las modificaciones establecidas para estos próximos días. Asimismo, se requiere evitar el retiro de las bolsas de residuos de sus domicilios fuera de los días y horarios especialmente establecidos, con el objetivo de colaborar así con la limpieza y el orden de la ciudad. "Para mantener los espacios públicos limpios es importante disponer los residuos correctamente, depositando las bolsas cerradas en canastos a una altura tal que no las alcancen animales sueltos. Esto a fin de evitar la acumulación y/o rotura de bolsas con los consecuentes olores, proliferación de insectos, obstrucción de los cursos de agua, entre otros", señalaron desde la Subsecretaría. Y remarcaron que los restos de corte de césped deben también disponerse en una bolsa y depositarse en el canasto como residuos domiciliarios.

Cronograma del servicio de recolección de residuos para Nochebuena y Navidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: