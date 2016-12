La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 Incidentes y ausencias en la sesión que aprobó el Presupuesto 2017

El HCD vivió una sesión escandalosa







La presencia de la Multisectorial, de partidarios de Cambiemos y vecinos del barrio Santa Brígida alteró el normal desarrollo de la sesión de prórroga. Hubo insultos y empujones. El FPV dio quórum y permitió que el oficialismo aprobara el Presupuesto 2017 a pesar de la ausencia del Frente Renovador y la UV Calixto Dellepiane. A cambio, logró que la reforma impositiva se pase para la próxima semana. El Salón Blanco del HCD estuvo a punto de transformarse en el escenario de una verdadera batalla campal en lo que fue una de las más escandalosas sesiones del año. La Multisectorial, simpatizantes de Cambiemos y, sobre el final, vecinos del barrio Santa Brígida, amagaron con desatar el caos en más de una oportunidad con forcejeos e insultos de todo tipo. Paradójicamente, ninguna de estas situaciones tuvo que ver con los tres proyectos que más discusión habían generado a lo largo de la semana y que determinaron el faltazo de parte de la oposición (Frente Renovador y la UV Calixto Dellepiane) ayer en el recinto: el Presupuesto 2017 y la nueva reforma impositiva. En cambio, fue el tema ABSA el que volvió a distorsionar el normal desarrollo de la sesión. La Multisectorial cumplió su promesa de organizar un "bidonazo" en rechazo a la continuidad de la empresa al frente de la prestación del servicio. Primero se concentró en las puertas del Palacio Municipal y, al advertir que había quórum y que ya se había empezado a deliberar, subió hasta el primer piso para trasladar la protesta. Según el relato de uno de los referentes del grupo, el abogado Lautaro Ríos, fue entonces cuando parte de un nutrido grupo de seguidores de Cambiemos que se encontraba en el interior -y que incluía hasta funcionarios de primer rango- intentó bloquear las puertas de acceso al HCD. "Logramos vencer esa resistencia y entrar con la denuncia de que estaban evitándonos el ingreso", comentó Ríos en diálogo con La Auténtica Defensa. Inmediatamente, el griterío de ambas facciones fue tan ensordecedor que el presidente del Concejo Deliberante ordenó pasar a un cuarto intermedio, aunque la sesión ya estaba desmadrada. De acuerdo al referente -y pese a lo que se pareció verse en la sala y en la transmisión en vivo por Youtube- "no hubo golpes, hubo forcejeos". No obstante, señaló que algunas de sus compañeras sí acusaron haber recibido agresiones "físicas y verbales". En el pasillo principal del HCD, los niveles de agitación eran aún mayores: los altercados llegaron a producir inclusive entre integrantes de la multisectorial y vecinos del Santa Brígida, ansiosos de que llegara el turno de votar el proyecto de cerramiento del barrio. "¡Sí me meto, sí me meto!", pasó exclamando la concejal Soledad Calle cuando un miembro de su bloque le pidió que volviera a sentarse en su banca. La edil del Frente para la Victoria estaba enojadísima con el cierre de puertas que se había producido minutos antes. Si bien no se sabe a ciencia cierta de donde vino la orden, en diversos videos se puede ver como vecinos cierran una de las puertas y personal municipal, otra. Solo cuando se apaciguaron los ánimos la sesión puedo continuar. Sobre ABSA, lo que se votó sobre tablas -previo a los incidentes reconstruidos- y aprobado por unanimidad, fue un pedido de informes del FPV al Departamento Ejecutivo sobre "resultados actuales de análisis bacteriológicos y físico-químicos de boca de pozo y de red domiciliaria de agua. Casi una hora más tarde, diferencias volvieron a manifestarse de manera violenta cuando los concejales se aprestaban a votar el cerramiento del barrio Santa Brígida, proyecto que fuera aprobado por Cambiemos, Primero Campana y cuatro de los seis concejales del FPV; Calle y Fraticelli, en contra de la medida, abandonaron el Salón Blanco durante la votación. NO FUE LA ÚLTIMA Al quórum necesario para sesionar se arribó porque el Frente para la Victoria acordó con el oficialismo que las modificaciones a los artículos de las ordenanzas Fiscal e Impositiva se debatan en una sesión especial la próxima semana. Inicialmente, su tratamiento abría los despachos de comisión del Orden del Día, pero el cuerpo de concejales entero aprobó su regreso a comisión. La sesión extraordinaria sería convocada para el próximo jueves. Lo que si se votó fue el Presupuesto 2017. Pese a que no se formularon nuevos argumentos a favor o en contra, la concejal Calle llegó a asegurar que el documento evidencia "el mayor fraude electoral de la historia de Campana". "No se puede entender la hipocresía de la transparencia declamada en lo que constituye el mayor fraude electoral de la historia de Campana. Nunca un partido político había hecho tanto alarde de una defensa de transparencia para después pisotearla a la hora de gobernar", fustigó en su encendida intervención, en referencia a la falta de acceso a la información para evaluar el presupuesto. La edil camporista también señaló que el Tribunal de Cuentas está por convalidar el superávit de 80 millones de pesos que dejó al administración Giroldi en la caja municipal, aseverando que con esos ahorros el Gobierno "podrá terminar el año sin déficit fiscal". Asimismo, criticó que el presupuesto 2017 reduzca la inversión "en materia de salud, desarrollo social y cultura y educación del 9 a 5 por ciento", lo que representa "un retroceso jamás visto en los últimos 20 años". "Nos preguntamos cuál es su análisis de la realidad. ¿Desconocen las colas en la Secretaría de Desarrollo Humano para pedir una bolsa de comida? ¿No conocen la demanda que tiene el Hospital? ¿Desconocen el rol de la escuela como espacio de contención cuando se suicidaron más de 20 pibes?", cuestionó Calle, adelantando el rechazo de su espacio al proyecto. Desde el oficialismo, Mariano Raineri aseveró que no han podido encontrar "mayores fisuras" en el presupuesto y recordó que "es una proyección que puede tener vaivenes", desestimando en cierta forma la búsqueda de partidas definitivas en él. Por su parte, el concejal Sergio Roses -quién después de mucho tiempo volvió a abandonar temporalmente la presidencia del HCD para defender un proyecto- remarcó que jamás vio "en los últimos 30 años un gobierno que haya dado los pasos en materia de transparencia que dio la gestión del intendente Abella". Indicó como ejemplos el acceso al RAFAM ("todos los concejales tienen acceso al RAFAM para ver el período 2015 para atrás"), las declaraciones patrimoniales juradas de los secretarios ("hoy están publicadas en internet"), el registro de proveedores (también online) y el presupuesto participativo. Finalmente, Carlos Cazador destacó la decisión del Frente para la Victoria de dar quorúm, aunque al mismo tiempo afirmó que jamás recibió de la gestión Giroldi "la misma información que la concejal Calle hoy". El Presupuesto 2017 fue aprobado con diez votos a favor y seis en contra.





SE DIERON TUMULTOS E INSULTOS CUANDO INTEGRANTES DE LA MULTISECTORIAL QUISIERON INGRESAR AL RECINTO Y PARTIDARIOS DE CAMBIEMOS QUISIERON IMPEDIRLO.

EN TANTO, VECINOS DE SANTA BRÍGIDA DISCUTIERON FUERTEMENTE DURANTE EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO PARA CERRAR EL BARRIO.

LA CONCEJAL CALLE PIDIÓ POR EL LIBRE ACCESO DE LA MULTISECTORIAL.





CUANDO INTEGRANTES DE LA MULTISECTORIAL INTENTARON INGRESAR AL SALÓN BLANCO, FUERON CERRADAS LAS PUERTAS DEL RECINTO. LA CONCEJAL CALLE PIDIÓ POR EL LIBRE ACCESO.





LOS BLOQUES DEL FRENTE RENOVADOR Y DE LA UV CALIXTO DELLEPIANE NO ASISITERON A LA SESIÓN. LA PRESENCIA DEL FPV PERMITIÓ EL QUORUM.



