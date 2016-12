La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 Cantlon: "Es una persecución política de parte de la gestión municipal"







Ayer, junto a referentes y militantes de la UV Calixto Dellepiane, Axel Cantlon se refirió a su desplazamiento en ANSES Campana. Aseguró estar "muy dolido" y sin nombrarlo, le apuntó a Abella: "Los que tienen códigos en política saben que este límite no se pasa". La desafectación de Axel Cantlon de su cargo de Coordinador Jurídico de ANSES Campana es una situación que, tal como lo adelantaba La Auténtica Defensa, terminó traspasando los límites de lo laboral e instalándose definitivamente como una cuestión política de amplia trascendencia. De hecho, desde diferentes sectores políticos locales se solidarizaron ayer (ver página 8) con el referente de la recientemente creada Unión Vecinal "Calixto Dellepiane". Y el propio Cantlon dejó atrás los reparos y no dudó en ligar lo acontecido con el gobierno de Sebastián Abella: "Estoy seguro que estos es una persecución política de parte de la gestión municipal de Campana", señaló ayer en una conferencia de prensa de la que participó junto a referentes y militantes del espacio que encabeza. "Lo tengo claro porque no tengo ningún tipo de justificación por la cual me remueven de un cargo en el que me vengo desempeñando sin ningún tipo de inconvenientes durante más de siete años. Incluso, nadie me explicó siquiera cuál sería mi futura función o destino", agregó el exconcejal, quien ayer fue notificado de la resolución en su domicilio. El exconcejal de la Unión Cívica Radical hace 16 años que trabaja en ANSES. En septiembre de 2001 asumió como Coordinador a nivel Central, cargo que ejerció hasta septiembre de 2007, cuando comenzó a desempeñarse como Coordinador Jurídico en la oficina de ANSES Campana. Es un cargo que funcionalmente depende de una Jefatura Regional, aunque administrativamente de la UDAI Campana. Cantlon la consideró "una de las mejores Coordinaciones del país" que tiene la ANSES y contó que tuvo diez auditorías que no encontraron irregularidades en este área que inició y desarrolló con su llegada a la UDAI Campana en 2007. "Me siento muy dolido por esta situación. Nunca me sucedió esto con Stella Maris Giroldi, a pesar de nuestras diferencias. Los que tienen códigos en política saben que ese límite no se pasa. Esto ya es persecución, es algo personal", lamentó Cantlon, quien calificó lo ocurrido como un "gesto antidemocrático". "Estas persecuciones no pueden tolerarse en Democracia", añadió, al tiempo que remarcó que su cargo es de carrera dentro del ANSES y que se convirtió en Coordinador Jurídico de la UDAI Campana antes de iniciar su trayectoria política. A su vez reveló que en el último tiempo sintió que "no era considerado" y explicó que el nuevo Jefe de la UDAI Campana, Mariano Raineri, convocaba a reuniones de coordinadores que a él no se le informaban. La conferencia de prensa había comenzado con la intervención del concejal Carlos Gómez, quien apuntó con nombre y apellido contra Mariano Raineri, Sergio Roses y Sebastián Abella: "No puede ser que se hagan los tontos y no sepan lo que está pasando. Esto viene porque no pudieron arrodillarlo (a Cantlon). Vinieron a cambiar las cosas y terminaron haciendo cosas que se hacían en los momentos más oscuros de nuestros país, que es la persecución política en el trabajo. Son la antidemocracia". En tanto, Néstor Jauzat calificó de "inconcebible" la desafectación de Cantlon. "Después de todas las expectativas que existían en algunas nuevas figuras nos llevamos esta gran sorpresa. Esto no tiene parangón. Que me digan los delitos por los que fue desplazado: ¿por pensar distinto?", se preguntó el ex Presidente del Comité de la UCR. También habló al respecto Ana Lía Dellepiane, quien señaló: "Es muy llamativo que en vez de ocuparse de los problemas de Campana se ocupen de perseguir a personas que opinan distintos para acallarlas. Como no pudieron comprarlo, buscaron otro modo. No es un cargo político, por eso es doblemente ruin", afirmó la madre de Cantlon, quien también le dedicó un párrafo al sector del radicalismo que hoy está Cambiemos: "Y para los que hablan de lo que pensaría Calixto si estuviese vivo, les digo que estaría sumamente orgulloso de su nieto". Finalmente, antes de la palabra de Cantlon, fue el concejal Norberto Bonola quien redondeó la idea de las palabras de apoyo: "La conclusión es que hay una intencionalidad política, porque no hay explicación lógica para una situación así. La campaña del 2017 ya empezó, pero esto es una bajeza. Lo más triste es que se está jugando con el trabajo de una persona", afirmó "Beto", antes de pedirle a Raineri ("quien asumió con nosotros como concejal") explicaciones por esta desafectación: "Tiene que dar una respuesta", cerró Bonola.

AXEL CANTLON JUNTO A SU MADRE, EL CONCEJAL CARLOS GÓMEZ Y NÉSTOR JAUZAT, AYER EN EL BLOQUE DE LA UV CALIXTO DELLEPIANE.

ADEMÁS DEL RESPALDO DE LA UV CALIXTO DELLEPIANE, CANTLON RECIBIÓ APOYO DE DIFERENTES SECTORES POLÍTICOS DE LA CIUDAD QUE TAMBIÉN DENUNCIARON PERSECUCIÓN POLÍTICA Y CARGARON CONTRA CAMBIEMOS.



Cantlon: "Es una persecución política de parte de la gestión municipal"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: