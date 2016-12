La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 Desde la Subsecretaría de Ambiente aseguran que ”el agua de Campana es apta para el consumo”







Así se informó en un comunicado de prensa. Guillermo De Luca se presentó ante concejales tras la polémica que generaron las declaraciones del Intendente, quien había señalado que el agua es "de muy mala calidad" y que está "alta en nitrato y en muchos metales pesados". A través de un comunicado difundido por la Dirección de Prensa Municipal, la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que "se efectuaron análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de punta de red próximos a los pozos de extracción de agua de distribución del Municipio, sumando 25 muestreos, los cuales arrojaron hasta el momento valores que indican que son aptos para el consumo humano". Según se informó, así lo comunicó el subsecretario Guillermo De Luca en la reunión mantenida con los concejales integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, luego de la polémica que despertaron las declaraciones del Intendente Sebastián Abella durante su entrevista con La Auténtica Defensa. "Hoy el agua de Campana es de muy mala calidad y sabemos que está alta en nitrato y en muchos metales pesados, que no es aconsejable tomar", había dicho el jefe comunal. "Para llevar mayor tranquilidad a la población, se le solicitó a la empresa ABSA los análisis efectuados años anteriores en boca de pozo para contener una trazabilidad de datos. Simultáneamente, se seguirán realizando análisis de la calidad del recurso", se informó desde el Municipio. Finalmente, según señalaron desde la Subsecretaría, también se solicitó a ABSA tomar muestras de bocas de pozo para determinar la calidad del recurso en boca de pozo.

De Luca se presentó en el hcd ante la Comisión de Medio Ambiente. El subsecretario también desestimó los análisis de una empresa privada Habían sido difundidos el miércoles por La Auténtica Defensa y señalaban que las dos muestras evaluadas no eran aptas para el consumo. Acusó a la empresa PSA de "atemorizar a los ciudadanos para poder luego venderles sus productos". De acuerdo a la información brindada por prensa municipal, el subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Guillermo De Luca, desestimó los análisis privados realizados por la empresa PSA que fueron difundidos el último miércoles por La Auténtica Defensa. En ambos estudios (realizados en julio y agosto), los profesionales concluyen que las dos muestras tomadas en un estudio de ingeniería de la calle Dellepiane "no son aptas para el consumo humano". Al respecto, De Luca "expresó que el estudio no tiene sustento alguno debido a que, en primera instancia, no es un análisis oficial", remarca el comunicado. "De Luca explicó a su vez que los análisis realizados por PSA se rigen por el Código Alimentario Argentino, mientras que el agua del Municipio lo hace por la normativa de agua provincial, que tiene otros valores", agrega el texto difundido ayer por la Dirección de Prensa sobre la reunión que mantuvo el funcionario con los concejales integrantes de la Comisión de Ambiente, el subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible (estuvo acompañado por la subdirectora de Ambiente, Andrea Bosani). "Las personas que firman el informe no acreditan ni títulos ni matrículas", añadió De Luca, quien también "objetó que la empresa que realizó el estudio se dedica justamente a la comercialización de filtros purificadores de agua y señaló que es una práctica común de la compañía atemorizar a los ciudadanos para poder luego venderles sus productos".

Desde la Subsecretaría de Ambiente aseguran que ”el agua de Campana es apta para el consumo”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: