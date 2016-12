La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 Hasta el martes:

El domingo No aparecerá La Auténtica Defensa

Feliz Navidad!







En cumplimiento de la resolución del Ministerio de Trabajo, por la cual se fijaron fechas en las cuales las empresas periodísticas no podrán editar sus diarios en todo el país; LA AUTENTICA DEFENSA no aparecerá el domingo 25, Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. Feliz Navidad! De parte de todo el equipo, que día a día realizamos La Autentica Defensa, LAD.fm y Campanainfo.com; les deseamos muy felices fiestas; Desde hace 39 años, no solo somos una empresa, también formamos una gran familia formada por toda la comunidad de Campana que todos los días nos elige y por ello deseamos que esta Noche Buena y el resto de sus días disfruten de tranquilidad, salud y amor de quienes a su lado están.



