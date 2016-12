Navidad, una reflexión sobre el pensamiento creativo

Este es el momento del año en el que, quizás por la emoción derivada de la fecha, la proximidad del fin de año, la siempre renovada sensibilidad de la fe religiosa, es que surgen cuestiones de replanteos y observaciones. Es necesariamente un momento donde inevitablemente hay balances, (además de los contables). No puedo abstraerme de esta cuestión. Por eso en las dos últimas notas del año, la de esta fecha y el próximo sábado, me gustaría hacer una pequeña reflexión autoreferencial. Este año hubo nuevos escenarios políticos en la Argentina, y por ende en nuestra ciudad también se generaron nuevos escenarios. Mi expectativa era que en este contexto precisamente la cuestión del debate público que era una agenda pendiente y negada por años, iba a abrir un ámbito participativo donde se pudiera emitir opinión y esa opinión se transformara en acciones por parte de los decisores locales. Personalmente tome la iniciativa de expresar mis criterios sobre un ámbito especifico, quizás muy técnico pero que finalmente es el mecanismo que permite pautar acciones sobre el espacio urbano. Este año llevado por esta decisión escribí algunos artículos sobre temas variados, desde cuestiones casi filosóficas sobre la ciudad, técnicos sobre el desarrollo y a veces concretos sobre proyectos urbanos. Así analice desde mi óptica cuestiones de circulaciones, transito crecimiento, desarrollo intra y extraurbano, propuestas sobre una estructura circulatoria que integre la ciudad, temas de infraestructura, cuestiones sobre el comité de cuenca del Arroyo de la Cruz, limitaciones a las construcciones en la zona de inundación de ese curso, riesgos futuros y análisis del pasado. Todos los temas tratados terminan en un punto siempre cuestionando tal como lo dije en el articulo "Una ciudad muchas realidades" lo inoperante y poco práctico del nuestra actual código de Planeamiento físico territorial y ahora también llamado ambiental.

Dije allí quizás con otras palabras, pero conceptualmente así, que nuestra ciudad tiene múltiples realidades con distinto grado de consolidación, y una norma que pretende unificarla bajo el nombre de código de planeamiento, que en algunos casos se contrapone a la necesidad social de apropiación y uso del espacio urbano. Estoy convencido que el pensamiento proyectivo, debiera partir del análisis que determine definitivamente si estamos dispuestos a privilegiar realidades diferentes y planificar con criterio diferencial y participativo para que las normas emergentes se internalicen y respeten, o vamos a seguir como en el pasado reciente, planificando en abstracto sobre el papel, en caja negra y aprobando a libro cerrado normas que nada tiene que ver con la necesidad urbano social. Hoy ese código se ha transformado en una letra arbitraria que se aplica a ciertas circunstancias y se ignora frente a otras. No estamos convocados a la fiesta. Hace un año que reclamamos la constitución del Concejo Urbano para poder expresar con voz técnica las cuestiones que reclaman urgencia en la adecuación o la aplicación de la norma urbana fundamental. Quizás se oiga nuestra voz pero no se escucha el contenido de nuestras palabras, y eso es peor que no oír.

Si tengo que revisar este año y hacer mi análisis de expectativas, creo que en lo pasado me acompaña la angustia de ver que poco hemos cambiado en la conducta operativa, ya que no estamos abriendo el dialogo participativo, con visión superadora, en lo presente me acompaña el asombro porque las noticias locales dan cuenta de ciertas acciones que solo asombran y ponen de manifiesto que la lógica "amigo/enemigo" no ha sido sustituida por la de pares en la misma ruta con opiniones y pensamientos diferentes que nos ayudan a crecer, y en el futuro me aparecen incógnitas que no puedo despejar fácilmente ya que si este es el planteo de nuestro futuro inmediato, solo nos queda avanzar hacia historias repetidas de utópicos decisores que sienten que sus ideas son la verdad revelada y la opinión pública es solo una opinión desvalorizada. Mi deseo navideño es que Dios ilumine a nuestros gobernantes para que interpreten, que el desafío de estos años próximos, para que la ciudad futura tenga un orden derivado de alguna lógica, es necesariamente abrir el juego y proponer la participación activa de todos los que pueden hacer algún aporte. Finalmente, gobernar no es liderar un concurso de ideas, sino, construir ideas colectivas en base al consenso, y siempre aceptar el disenso. Quiero terminar con una conocida anécdota que tiene como protagonista al poder del pensamiento como ejercicio fundamental de la acción creativa. Es algo que me acompaña desde la época de Facultad y siempre me parece un pequeño tesoro para reflexionar. Corresponde a Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio Nóbel de Química en 1908, en referencia a un estudiante.

"Hace algún tiempo, recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de poner un cero a un estudiante por la respuesta que había dado en un problema de física, pese a que éste afirmaba con insistencia que su respuesta era absolutamente cierta. Profesor y estudiante acordaron pedir arbitraje de alguien imparcial y fui elegido yo. Leí la pregunta del examen y decía: demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro.

El estudiante había respondido: lleva el barómetro a la azotea del edificio y átale una cuerda muy larga. Descuélgalo hasta la base del edificio, marca y mide. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio. Realmente, el estudiante había planteado un serio problema con la resolución del ejercicio, porque había respondido a la pregunta correcta y completamente. Por otro lado, si se le concedía la máxima puntuación, podría alterar el promedio de su año de estudios, obtener una nota más alta y así certificar su alto nivel en física; pero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera ese nivel. Sugerí que se le diera al alumno otra oportunidad. Le concedí seis minutos para que me respondiera la misma pregunta pero esta vez con la advertencia de que en la respuesta debía demostrar sus conocimientos de física. El alumno me deslumbro con varias opciones sobre la medición de la variación de la presión piso por piso, lleno su hoja con formulas y análisis físicos, es mas abundo en tantas respuestas que no pude dejar de asombrarme por su conocimiento. Obviamente desconcertado por su actitud en la primer respuesta tan primaria y simple, y tras abandonar el despacho, me reencontré con el estudiante y le pedí que me explicara el por qué de su actitud primera. Su respuesta nunca ha dejado de acompañarme como un ejemplo. Me dijo simplemente, que mas allá de cuanto el supiera de física aplicada, su primer respuesta era la más sabia porque demostraba que sus profesores le habían enseñado a pensar."

El estudiante se llamaba Niels Bohr, físico danés, premio Nóbel de Física en 1922, más conocido por ser el primero en proponer el modelo de átomo con protones y neutrones y los electrones que lo rodeaban. Fue un innovador de la teoría cuántica.

Feliz Navidad!

Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015