Cómo llegar relajados a la medianoche de las fiestas

Por Lic. Lucila Barbero de Bermúdez







Para muchas personas el 24 y el 31 de diciembre suelen ser fechas estresantes, agitadas y que conspiran contra la calma y la alegría que deberían conservar estos dos días. Por eso, veamos algunos consejos para OPTIMIZAR NUESTRO TIEMPO y poner en orden nuestras tareas, para poder llegar DESCANSADOS a la medianoche. Hay tareas que año a año realizamos casi mecánicamente. Debemos hacer las compras, cocinar, limpiar la casa, preparar la mesa, elegir nuestra ropa (y a veces la de nuestra familia), cargar combustible, comprar regalos, ir a la peluquería y prepararnos para la celebración. Por eso, nada mejor que anticiparnos a la fecha, e ir adelantando tareas para que no quede nada para hacer a último momento. He aquí algunas ideas: 1. Planificá la CENA con tiempo. Así, vas a poder ir al supermercado en un día y horario que te sea conveniente, y en los que no vas a tardar horas en las largas colas que se juntan en las cajas en las Fiestas. Con respecto a la vajilla, si podés, comprá platos y copas descartables para tirar todo sin tener que limpiar después de comer, o contratá un servicio de alquiler de vajilla, reservándolo con tiempo. Esto te ayudará a no tener que sacar cuentas de la cantidad de platos que tenés, y lo mejor de todo es que después no tenés más que meterlos en sus cajas de empaque, sin necesidad de hacer más limpieza de la necesaria. 2. Comenzá a ordenar la CASA uno o dos días antes de la fecha. Planificá la LIMPIEZA del hogar en familia. Asigná a cada miembro un cuarto para limpiar, determinando las tareas a cumplir. 3. También poné a la familia en acción en la COCINA: que cada uno ayude en la preparación de los platos. Aunque si la cocina es tu lugar sagrado, también podés hacerlo sin su ayuda, pero con tiempo: comenzá a preparar los platos el día anterior, llevándolos luego a la heladera, para que antes de la cena importante sólo debas darle los últimos toques. 4. Elegí y revisá con antelación tu ROPA, zapatos y accesorios para esa noche, para poder tener todo listo con tiempo y sin apuros. 5. También podés adelantar un par de días algunos rituales de BELLEZA, como hacerte un baño de crema en el pelo, hacerte las uñas de las manos y los pies, o un tratamiento facial e incluso corporal, para tener más tiempo libre en los días en cuestión. 6. Si tenés que VIAJAR, cargá combustible uno o dos días antes de la fecha de la fiesta. Si utilizás mucho el AUTO y no querés correr riesgos, procurá un bidón para reservar combustible y rellenar tu tanque sin tener que ir a la estación de servicio justo el 24 o el 31. También podés hacerlo lavar el día anterior. 7. Recordá sacar TURNOS con tiempo para todo lo que necesites, como la peluquería, la manicura o el lavadero, etc, y hacé con antelación todo lo que pueda ser realizado de este modo, así, el 24 y el 31 vas a tener menos tareas para hacer, y vas a poder llegar espléndida y relajada a la medianoche. 8. Acordate que hacer listas, planificar con tu agenda y delegar tareas nos ayudan a evitar el estrés. Vale la pena intentarlo. Y si en las Fiestas de este año lográs manejar mejor tus tiempos, al día siguiente felicitate por haber podido hacerlo exitosamente. El año próximo todo será aún mejor. Espero que estas ideas te resulten útiles y las puedas compartir. ¡Felices Fiestas! ¡Siempre por tu bienestar! Lucila Barbero de Bermúdez - Coach Ontológico Profesional y Master Practitioner en PNL esp. en Educación



