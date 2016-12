La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 Ríos: "Trajeron a 40 personas del Villanueva para hacer de barras"







El HCD vivió una sesión escandalosa Así lo aseguró el referente de la Multisectorial que protagonizó ayer el encontronazo con simpatizantes de Cambiemos en plena sesión. Acusó a Alberto Giordanelli y al secretario de Desarrollo Humano, Marcos Bongiovanni. El referente de la Multisectorial Lautaro Ríos se refirió a los incidentes que se registraron ayer en el HCD. "Nosotros habíamos convocado al bidonazo. Nos concentramos en frente de la Municipalidad a partir de las 9, y cuando nos enteramos que estaban sesionando subimos y advertimos que había una presencia inusitada de patovicas que se pusieron contra las puertas del Concejo, queriéndonos encausar a chocar contra otros que estaban entre el fondo. Logramos vencer esa resistencia y entrar con la denuncia de que estaban evitándonos el ingreso", contó en diálogo con La Auténtica Defensa. "No hubo golpes, hubo forcejeos. Golpearon a compañeras que fueron manoteadas de los brazos y hombros, así lo denunciaron. Agresiones físicas y verbales", aseguró. Y afirmó que pudo averiguar que "Giordanelli y Bongiovanni (NdR: secretario de Desarrollo Social) habían traído 30-40 personas del Villanueva para hacer de barras". Al mismo tiempo, Ríos señaló que "el HCD respecto de la problemática de ABSA y la denuncia de agua contaminada que hizo el intendente sigue haciendo lo mismo: pedidos de informe que saben de antemano que no caminan". "Son intrascendentes, no suman a la solución, no aportan. Eso altera a los vecinos porque tenemos un problema que trasciende los tarifario y hace a la calidad de vida", remarcó. "Vamos a ir a todas las sesiones que sean posibles, a seguir con la causa penal y vamos a acercarle al intendente las más de 2000 firmas que tenemos para que se vaya ABSA de Campana", adelantó el dirigente.

LAUTARO RÍOS, AYER, ENVUELTO EN LOS EMPUJONES Y FORCEJEOS QUE SE DIERON EN LA SESIÓN DEL HCD.



