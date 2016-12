La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 Calle: ”Son hechos que se vienen repitiendo desde la asunción de Cambiemos”









El HCD vivió una sesión escandalosa La concejal del FpV responsabilizó al Gobierno por los incidentes. Aseguró que una concejal oficialista le había insinuado que podían pasar. La concejal del Frente para la Victoria Soledad Calle calificó de "violenta" a la sesión y acusó a Cambiemos de contratar "patovicas" para coartar el derecho a la libertad de expresión en el HCD. "Son hechos que se vienen repitiendo desde la asunción de los gobiernos de Cambiemos. La verdad es que nunca imaginé y me apena muchísimo que en este recinto haya habido una situación violenta fundamentalmente ocasionada por hombres que son rentados y patovicas del gobierno", aseguró Calle en diálogo con la prensa. Según Calle, hace unos días una concejal del oficialismo le dijo que "quizás" también traían "tribuna", por lo que responsabilizó al Gobierno de los incidentes. "Yo reconozco que desde el FPV hemos representado conjuntos de reclamos que quizás no se hayan expresado en el recinto en los términos más pacíficos. Se nos ha responsabilizado de esos vecinos que por distintos reclamos (boleto estudiantil, peaje o ABSA) se han venido a expresar en el recinto. Nosotros no elegimos esas metodologías: pero no se puede limitar esa expresión en el recinto de la democracia", remarcó. "Hay que pedir que haya silencio, que haya respeto", contrapuso Calle, denunciando que "hay una doble vara desde la presidencia" porque "cuando se insulta al oficialismo, nos culpan a nosotros; pero cuando los insultos son para nuestro bloque, nunca jamás". "Cazador nos ha tratado de chorros y choriplaneros, y nunca jamás hicieron una moción de orden para pedir respeto", fustigó. Y señaló a un vecino al que se refirió como "un reconocido fascista campanense" que la tuvo a maltraer con agresiones durante toda la sesión. "Ustedes (los periodistas) tienen la obligación de denunciar al patovica que agarró por la espalda a Lautaro Ríos. Este es el recinto de la democracia y hubo que pedir una moción de orden para que volvieran a abrir las puertas. Algo nunca visto", dijo. Respecto a su ausencia en la votación del cerramiento al barrio Santa Brígida, la concejal explicó que si bien "respeta la posición de su bloque" que "asumió un compromiso con los vecinos para darles un principio de solución al problema que los aqueja", su posición siempre ha sido "posibilitar la libre circulación de todos los vecinos de Campana", por lo que prefirió no sentar posición alguna.

LA CONCEJAL CALLE PIDIÓ POR EL LIBRE ACCESO DE LA MULTISECTORIAL.



