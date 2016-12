La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 Cazador: ”No hay respeto”









El HCD vivió una sesión escandalosa El líder de Primero Campana advirtió que el ambiente político del año que viene será "peor". El líder de Primero Campana, el concejal Carlos Cazador, lamentó que no haya "respeto ni por las instituciones, ni por las personas ni por la democracia", señaló que cada uno en los incidentes de ayer "defendía su posición" y que la "brecha" que existe entre los argentinos hacen "que nos peleemos como perros y gatos". "Muchos de los que hoy estuvieron acá se dicen democráticos pero apelarían a la imposición de las juntas militares a la hora de gobernar. Hay que respetar la decisión de las mayorías", remarcó Cazador. "Hoy tuve que escuchar ´vamos a pegarle a Cazador´, algo que a mí me rebela. Vos podrás decir ´no lo voten más a Cazador´, pero no que lo agredan física o verbalmente", comentó. No obstante, criticó que las puertas del HCD se hayan cerrado. "Ojo: tampoco estoy de acuerdo con cerrar las puertas del Municipio. Siempre tienen que estar abiertas para los vecinos", dijo. Sobre la discusión del presupuesto, el edil cuestionó que se analice "si está bien o mal" ya que eso es propio del debate por la rendición de cuentas. "Esto termina desvirtuando el verdadero debate que debe tener un Concejo Deliberante. Yo recuerdo debates con números: ahora, ¿quién habla de números en el HCD? Son muy poco los que saben, a otros les escriben historia y algunos directamente no vienen", afirmó, esto último en referencia a las ausencias del Frente Renovador y de la UV Calixto Dellepiane. Al respecto, amplió: "Es una vergüenza que concejales no se sienten en sus bancas. Yo, sin información a la hora de votar el presupuesto, siempre lo hice. No puede ser bajo ningún punto de vista que no vengás a la sesión y no votés la ordenanza madre que tiene el Gobierno que es la previsión de gastos". Por último, estimó que el clima del año que viene en el HCD "va a ser peor que este" de cara a las elecciones legislativas de octubre.



