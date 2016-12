La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 Raineri: ”No fue la sesión la violenta, sino el entorno”









NOTICIA RELACIONADA: Incidentes y ausencias en la sesión que aprobó el Presupuesto 2017

El HCD vivió una sesión escandalosa El líder de la bancada oficialista también opinó sobre los hechos de violencia registrados en la sesión de ayer y criticó a los bloques que decidieron ausentarse de la sesión. El presidente de la bancada de Cambiemos, Mariano Raineri, se refirió a la sesión de ayer y al clima agitado que la envolvió. "Una sesión con vaivenes, de a ratos tranquila, de a ratos efusiva, de a ratos violenta. Desde donde estamos nosotros no se puede apreciar bien pero espero que no haya pasado nada excesivamente violento después de los gritos", comentó el edil. "No fue la sesión la violenta en sí sino el entorno. No sé cuáles fueron las causas porque desde mi punto de vista no ha habido ningún proyecto para que haya habido situaciones efusivas, salvo el cerramiento del barrio (Santa Brígida)", sostuvo en contacto con los medios luego de la sesión. Raineri celebró que se haya podido aprobar el Presupuesto 2017 con los votos de Cambiemos y de Primero Campana, destacando al mismo tiempo que "hoy el Frente para la Victoria empezó a ser una oposición sería y no mediática. Vino y votó en forma negativa, pero lo hizo en el recinto", remarcó. Y criticó a los bloques que optaron por ausentarse del HCD ayer. "No solamente uno tiene la obligación de venir acá no solo porque le pagan sino porque lo eligieron. Uno asumió ese compromiso", subrayó el edil. Por último, abordó la división que produjo entre los vecinos el cerramiento del barrio Santa Brígida."Por lo que yo pude ver, en lo del Santa Brígida había dos bandos: uno muy grande, casi el 95% del auditorio, y uno muy chiquitito, de una persona que se pasó agrediendo a todos los concejales por igual. Me parece que son las cosas que generan violencia y hay que empezar a erradicarlas".



Raineri: ”No fue la sesión la violenta, sino el entorno”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: