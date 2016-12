La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 El Hcd aprobó la restricción vehicular al barrio Santa Brígida para los próximos seis meses

El HCD vivió una sesión escandalosa Luego de la reciente seguidilla de hechos delictivos y a la espera de los sistemas de seguridad prometidos por el Municipio de Campana, los vecinos obtuvieron esta herramienta que ya fuera utilizada en el año 2010. En mañana de ayer el Concejo Deliberante de Campana dio su voto afirmativo a la reimplantación de los vallados restrictivos en tres de los cuatro accesos al barrio Santa Brígida, en lo que es un nuevo intento por frenar la ola de robos que enfrenta el barrio y que viene generando mucha angustia e intranquilidad entre los vecinos. Esta situación generó en los últimos meses una importante movilización en el barrio, que llegó a su punto máximo cuando los vecinos decidieron cortar la ruta 4 en reclamo de seguridad, el día que una joven madre y su hijo sufrieron la irrupción de desconocidos en su casa que robaron diversas pertenencias. Ese día las autoridades municipales que se acercaron a charlar con los vecinos prometieron que la instalación de cámaras de seguridad a lo largo de la Ruta 4 y la construcción de un destacamento policial en Río Luján serán la solución a la situación de desamparo que vive el barrio. Además, el barrio logró traducir esa inquietud que vive en una salida institucional enriquecedora, al reflotar la Sociedad de Fomento como ente vecinal que se encargará de gestionar y trabajar por una mejora en el barrio, que según relatan los vecinos, está bastante caído en cuanto a estado de las calles, desagües, iluminación y otros problemas. La nueva sociedad de fomento ya está en funciones y trabajando. Mientras los sistemas tecnológicos se ponen en marcha, los vecinos volvieron a pedir por la restricción vehicular, una herramienta que ya se puso en práctica durante otra ola de inseguridad que vivió la zona en el año 2010. En ese momento durante el año y medio en que estuvieron instaladas las vallas el barrio no sufrió un solo hecho delictivo, recuerdan los vecinos. Ahora, el Concejo Deliberante decidió implantar la restricción por un lapso de 6 meses, renovables, a la espera que en ese tiempo ya esté operativo por completo el sistema de cámaras en la zona. El debate previo a la aprobación de la ordenanza se volvió por momentos bastante tenso, pero no entre los concejales, sino entre el público, ya que estaban presentes en el recinto una gran cantidad de vecinos que apoyan la restricción, y también las pocas familias que se oponen al cierre. Por momentos se reiteraron allí las discusiones que se dan en barrio hace años entre los que están a favor y en contra del cierre. Pero, al igual que sucedió en la elección de autoridades de la Sociedad de Fomento, quedó en evidencia que quienes se oponen a la restricción son una pequeña minoría. Las discusiones no pasaron a mayores, y la ordenanza terminó siendo votada unánimemente por todos los concejales presentes en el momento de la votación.

VECINOS DE SANTA BRÍGIDA SE HICIERON PRESENTES EN LA SESIÓN Y MANTUVIERON CRUCES CALIENTES DENTRO DEL PROPIO RECINTO.



