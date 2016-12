La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 Cantlon recibió apoyo peronista en las redes sociales







Tras confirmarse su remoción del cargo que ocupa en ANSES, referentes del PJ como Andrea García, Alberto Armesto y Alejandro Robledo cuestionaron la decisión del organismo y criticaron duramente a autoridades de Cambiemos. También lo hicieron Ghione, Calle y Altimari. Un posteo en Facebook del concejal Carlos Gómez fue el disparador para que referentes políticos de Campana le brindaran su apoyo a Axel Cantlon, quien fue desafectado de su cargo en ANSES Campana. Y muchos de esos comentarios llegaron desde el peronismo, "vereda opuesta" al radicalismo que siempre transitó el nieto de Calixto Dellepiane. "Están removiendo a Axel Cantlon de su cargo de Coordinador Jurídico de ANSES que ocupa desde 2007. Roses, Raineri y Abella quieren hostigar a Axel Cantlon en su trabajo porque intentan presionarlo por la decisión de disputar políticamente en 2017 con el vecinalismo Calixto Dellepiane. Si esto no es persecución política, ¿de qué estamos hablando?", publicó Gómez. Posteriormente, en los comentarios, donde prácticamente todos siguieron la línea de "persecución política", una referente del peronismo como Andrea García señalaba: "Con el trabajo de una persona no se juega. Esto demuestra los valores éticos del actual intendente y su entorno. Mi solidaridad con Axel y ojalá el vecino de Campana entienda que esto es una persecución política y así repudie estos tipos de atropellos". Por su parte, otro reconocido peronista como Alberto Armesto, quien fuera Jefe de la UDAI Campana hasta este año 2016, escribió: "Tuve la suerte de trabajar con Axel más de 7 años, codo a codo y por el bien de la gente, dejando de lado nuestros diferencias políticas que en el fondo no son tan diferentes. Pero sobretodo debo dejar en claro que Axel es un profesional preparado y capacitado y además, por sobre todas las cosas, es un gran tipo. La realidad indica que se pierde un muy buen funcionario dentro de ANSES. En síntesis, pierde la gente" En tanto, el exconcejal del bloque PJ-FpV Alejandro Robledo también se sumó a brindarle su apoyo a Cantlon: "Me parece que lo que está en juego es el trabajo de una persona cómo sostén de su familia. Sea del espacio que sea, mi solidaridad con Axel Cantlon ante el atropello que está sufriendo". Pero no sólo los peronistas comentaron el posteo del concejal Gómez. También lo hizo el contador Guillermo Cozzo, quien es parte del equipo económico de Cantlon: "ANSES tiene que revisar esta decisión, no puede darse el lujo de perder un profesional de carrera, con la experiencia y desempeño que ha logrado Axel Cantlon. Quiero creer que ANSES es una organización que está por encima de la mezquindad y manejos oscuros de los tres personajes mencionados arriba (Roses, Raineri y Abella) que tendrán poder por un ratito. Su cobardía y torpeza están haciendo que la gente pierda a un gran profesional", remarcó. Y SIGUIERON LAS FIRMAS Otros referentes peronistas también aprovecharon Facebook para referirse a la situación de Cantlon. "Repudiamos la remoción por parte de Cambiemos de Axel Cantlon de su cargo como Coordinador Jurídico de ANSES, lugar que se ganó legítimamente y que conservó durante varios años", señaló Juan Ghione. "Es una actitud antidemocrática que demuestra la falta de tolerancia y pretende imponer por la fuerza el pensamiento oficialista. Nos solidarizamos y aspiramos a que ésta decisión abusiva se revierta inmediatamente", pidió el concejal del Frente Renovador. "Mi solidaridad con Axel Cantlon", escribió por su parte Katty Altimari. "Es lamentable que haya tan poco respeto en este país por el pensamiento y la opinión del otro. Y que los gobiernos utilicen el revanchismo y la peor de las acciones, que es dejar a alguien sin su trabajo, por el mero hecho de imponer su voluntad. Lo he sufrido en carne propia y es horrible", agregó la referente del Frente Renovador. En tanto, Soledad Calle, concejal del Frente para la Victoria, publicó: "Me solidarizo con Axel Cantlon, nuevo objetivo del revanchismo y la persecución política de Cambiemos. Devuelvan el puesto de trabajo que se ganó con esfuerzo, formación y compromiso. ¡Basta de revanchismo! Te abrazo Axel desde el sentimiento de formar parte del espacio político más estigmatizado y perseguido desde la recuperación democrática".

