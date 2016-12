”Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo”; del deseo al hecho está la realidad

Desear una Feliz Navidad y un prospero Año Nuevo no le alcanza a la gente. Tengo una mentalidad positiva y siempre me he caracterizado por mantenerme al margen de aquellos que entienden que la realidad es de una única forma ya que, para lo que verdaderamente importa, siempre es necesario tener un punto de vista constructivo más que apostar a un único punto de vista. Las apuestas son costosas para las mayorías populares. Les puedo ofrecer desde mi corazón los mejores deseos para estas fiestas, pero no puedo dejar de preguntarme: ¿Qué hicimos y que estamos haciendo para velar que esto no se quede en una mera expresión de deseo?

Repetir una y otra vez "las cosas van a estar mejor" y "debemos estar unidos" va perdiendo el sentido cuando no hay un ancla en la realidad de las mayorías. Yo le puedo repetir esto mismo al oído a una persona que le sacaron las horas extras, lo despidieron o lo pasaron a emplear en negro y puede que se sienta reconfortado. Esta sensación se termina cuando no le puede comprar un juguete a su hijo, cuando no puede poner comida en la mesa. Y por comida en la mesa no me refiero a comprar un pan dulce en Navidad, que también hace a la dignidad. Estoy hablando de carne y de leche cuyas ventas acusaron una caída de 8% y 19% respectivamente en 2016. La unión y la expresión de buenos deseos se diluyen cuando no hay dignidad y la gente tiene que comer menos por falta de recursos.

El gobierno cree que puede prorratear la dignidad, casi como un modelo de dignidades diferidas con bonos "por única vez y no remunerativos", bonos asistenciales, bonos para uno o varios fines, bonos de uno u otro tipo. Ninguno de los anteriores alcanza y estos paliativos los conocemos bien, sabemos que si no nos ocupamos de que haya más y mejor trabajo tampoco va a haber gente que pague impuestos para repetir el mismo bono el año próximo. Y hablando de impuestos, si a la clase media trabajadora le seguimos confiscando el salario con impuesto inflacionario, ganancias o triplicando el costo del monotributo menos queda para el consumo y el crecimiento de la actividad económica.

Sin crecimiento no hay chances de repetir los "bonos" el año que viene. El resultado: diferimos la dignidad para el 2017, por ahora "confórmate con esto" nos dicen.

Hablando de conformarse… mientras el gobierno agita fantasmas que no existen, hablan de teorías conspirativas, de amenazas, de saqueos y demás invenciones creativas para quitar la vista de lo importante, el presidente se toma vacaciones de vuelta. En 365 días el Presidente ya se tomo un mes y medio de vacaciones. Para los que aun tienen la suerte de tener trabajo formal, ni los feriados les quedan. Todos sabemos que los feriados son una forma de aumentarles el salario a los empleados de los servicios básicos y esenciales que operan aun en dichas fechas, también a los empleados de comercios y gastronómicos porque en un feriado la jornada se paga el doble. O sea, para el que trabaja y puede descansar no hay mas descanso. Para el que trabaja, al no ser feriado no se le paga el doble. Para el Presidente, que es el empleado de todos los Argentinos, si. Le seguimos pagando el sueldo y le seguimos dando todas las vacaciones que quiera. ¿Cuál es el mensaje? El mismo que mencione antes, la dignidad diferida. Diferimos el costo de un Presidente que se toma vacaciones y que lo pague el resto por bueno.

Hubo que declarar la emergencia social, tenemos un promedio de 500 piquetes por mes, el 60% de la población que tiene trabajo en relación de dependencia o trabajo formal están peleándole todos los días a la inflación y la gente no es zonza, sabe que sobrevuela el fantasma de más despidos. El 40% restante, que está en negro, es aun peor porque el "plan económico" no los contiene. Decirle a esta gente que espere por las inversiones como si esa fuera la única salida no es ofrecerles un camino, es hacerlos cargar con decisiones que se toman a miles de kilómetros y sobre las cuales no tienen ninguna capacidad de influir. Esto explica porque los piquetes vuelven a estar en el centro de la escena.

Yo le puedo desear un prospero año nuevo, pero yo no miento, esto es una mera expresión de deseo mientras las cosas continúen en este rumbo.

Katty Altimari / Unión x Campana FR-UNA