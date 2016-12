La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 Quiero más actos fallidos

Días pasados el señor Intendente, en una entrevista concedida a este diario decía: "Tengo una mirada distinta con respecto al tema de ABSA. Hoy el agua de Campana es de muy mala calidad y sabemos que está alta en nitrato y en muchos metales pesados que no es aconsejable tomar." (sic). Más allá de las especulaciones políticas, más allá de los cruces de la oposición, inclusive más allá de los propios funcionarios del Gobierno Municipal, que salieron a decir que el Intendente habría sido presa de un acto fallido, yo quiero darle las gracias públicamente. Ya que por su comentario, rápidamente el tema se ramificó por la sociedad de Campana, que vio como un secreto (hasta ahora) a voces era publicado y suscripto por la máxima autoridad política de nuestra ciudad. No tema decir la verdad, Intendente. Para eso fue electo. En lo personal, poco me importa si esto complica al oficialismo de cara a las próximas elecciones o si la oposición se posiciona. Lo único que me interesa es que se solucione el problema urgentemente. La buena noticia, es que con tan solo invertir $14000 por pozo de extracción de agua (Campana tiene alrededor de 26), se puede efectuar un estudio serio que determine si la misma es apta o no, para el consumo humano. ¿No hay dinero para eso? La solución es muy simple: con el sueldo de 1 mes de 2 Secretarios foráneos, que beben agua de Vicente López, costearíamos y resolveríamos la incógnita, ¿No le parece? Además, sendos secretarios no tendrán problemas en colaborar con la ciudad apenas están conocen y que tanto les da, supongo. En otro orden de cosas, nuevamente el Ejecutivo esconde información a la oposición, esta no puede votar el presupuesto 2017 y no se presenta, pero el PJ/FPV, les dio quórum y se aprobó. Muy raro. Más raro aún que insistan con reinterpretar a Honorable Tribunal de Cuentas y los concejales sigan sin tener acceso en modo de consulta al RAFAM. ¿Cuál es el objeto de validar algo por el Concejo Deliberante, si concejales oficialistas y de la oposición tienen que votarlo a libro cerrado? ¿Cuál es el problema? ¿Qué quiere ocultar el Secretario de Hacienda? Intendente, Sebastián, con todo respeto: no les hagás más caso, y equivócate de vuelta. Hacé historia y liberá el RAFAM. No sea cosa que tu oposición te desayune de cosas que vos ni sabés. Para cerrar, quiero expresar mi solidaridad con el Dr. Axel Cantlon. No importa su color político. Es intolerable que la ciudad de Campana, segundo PBI de la provincia de Buenos Aires, castigue a gente muy valiosa por el hecho de pensar diferente. Asimismo, hago lo propio con el Dr. Lautaro Ríos, quien recibiera agresiones ¡en el propio Palacio Municipal! por querer manifestarse en favor de los vecinos y simplemente pedir celeridad con el tema del agua potable. Aprovecho estas navidades para pedir paz, reflexión y, sobre todo, tolerancia para escuchar al otro. Les mando un fuerte y sentido abrazo campanense a todos. Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

