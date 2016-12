La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 Nafta al fuego

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Días pasados Jorge Todesca, titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), manifestó que "con la inflación hay que tener paciencia porque es difícil ir bajándola sobre todo porque el país tiene muchas estructuras de mercado con poca competencia". Parece poco probable que esta conclusión de don Todesca sea fruto de su aprendizaje en este año que lleva en el gobierno dado que todo economista sabe que la concentración es consecuencia ineludible del capitalismo, sobre todo cuando no se lo regula adecuadamente. "La única verdad es la realidad" dijo alguna vez un fallecido general de la Nación y esta inocultable realidad de mercados oligopólicos o monopólicos está demostrando, una vez más, que la inflación en la Argentina, como en cualquier otro país del mundo, es fruto en gran medida de la puja distributiva a favor de las grandes empresas que no se resignan a reducir en los más mínimo sus grandes ganancias y trasladan todos sus costos y algo más a precios. Esto explica las altas tasas inflacionarias pese al feroz ajuste de la economía. Resulta curioso que lo haya reconocido públicamente y más curioso aún es que ante tal diagnóstico el gobierno solo atina a abrir las importaciones para tratar de aumentar la oferta de algunos productos a menor precio que los producidos en nuestro país y de esta manera contener algunos precios. Esto hace recordar a los pollos de Mazorín en épocas de Alfonsín padre. Esta obsesión por bajar la indomable inflación, que para el gobierno es la madre de todas las batallas, está causando estragos en el mercado interno. Al menor poder adquisitivo de los trabajadores se le suman más suspensiones y despidos y una eminente mayor flexibilidad laboral. El sector que más sufre esta situación, que es además el más afectado por las importaciones, es el de las pequeñas y medianas empresas que son las que viven del mercado interno y como se sabe, son las que emplean al mayor número de argentinos. Ante este panorama el gobierno sigue ajustando y para el año entrante ya se han acordado nuevos aumentos en combustibles y servicios públicos y se pretende que los salarios no sólo no recuperen lo perdido, sino que incluso aumenten por debajo de la inflación del 2017 que se ubicaría por encima del 20% según los pronósticos de la mayoría de los consultores privados, incluso muchos afines al pensamiento económico del gobierno. Si bien un buen diagnóstico de la situación es el principio de la curación, solamente sirve si se aplica el tratamiento adecuado. El gobierno en cambio insiste en las recetas que llevaron a las mayorías a esta grave situación y por lo visto no piensa cambiar sino intensificar lo hecho hasta el presente. Es como echarle nafta al fuego. Decía Jean Louis Barthou: "Es más absurdo prolongar un error que cometerlo." El presidente Mauricio Macri dice en un spot publicitario que al futuro lo construimos entre todos, lo que es cierto. El problema radica que si bien lo hacemos entre todos al futuro se lo apropian unos pocos.

Nafta al fuego

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: