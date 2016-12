La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 Se presentó el libro ”Como San Cayetano” del Dr. Víctor Racedo









Familiares, amigos y el grupo"Campana Amanecer Literario" estuvieron presentes en el lanzamiento de su Ópera Prima. Lo destinado de las ventas será donado al "Grupo Esperanza". Sorprendido por la convocatoria y emocionado por el objetivo cumplido, el Dr. Víctor Racedo presentó a la comunidad su primera novela: "Como San Cayetano" en el Centro de Jubilados de la calle Moreno. Racedo, quien nació un 7 de diciembre de 1960, egresó en 1988 con el título de médico de la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente realizó estudios de posgrado y se graduó como especialista en Terapia Intensiva, título otorgado por la Academia Nacional de Medicina. Actualmente es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Además se especializó en Auditoría Médica. "He escrito sobre medicina y publiqué en revistas nacionales e internacionales. Hasta ahora nunca había escrito algo fuera de la medicina, pero siempre quise tener un libro y así fue que surgió la idea, se maduró y logramos hacerlo", cuenta feliz y emocionado el flamante autor. El libro cuenta de 26 capítulos ilustrados cada uno de ellos con una imagen. "Es una novela donde dos personajes que se conocen desde la adolescencia, viven cada uno por su camino, pero unidos fundamentalmente por pasiones. Se encuentran en el colegio secundario, hasta que algo ocurre por determinadas circunstancias y se separan. La novela se basa en cuatro días de búsqueda de uno con el otro, recordando o viviendo algunas de las historias que pasaron", explica a modo de introducción Victor Racedo. "Desde que tengo uso de razón leo. Me gustan todos los géneros, leo todo. Las novelas son lo que más me atraen. Hay muchos autores que piensan primero el nombre y después escriben. Yo pensé en el libro, tuve cuatro nombres posibles y después puse el nombre "Como San Cayetano" porque es el que más lo representa", cuenta. Victor vive en Campana desde 1998 . Esposa, dos hijas y una nieta conforman su nucleo familiar. Al momento de los agradecimientos, Racedo dice: "La dedicatoria es a mi familia. A mi mujer que me aguantó todo el tiempo que duró esto, a mis hijas, a mis padres, hermanos y amigos. Mi novela está basada en una relación de amistad, es dedicado a ellos". "Quiero agradecer a Campana Amanecer Literario que me ayudaron, sobre todo para publicarlo. A Raúl Berra que me presentó en la Asociación; a mis secretarias que me ayudaron en un montón de cosas; a Graciela González, quien hizo el prólogo que me ayudó hasta corregirlo y a la artista plástica Adela Rojas, quien me regaló la tapa". Matilde Strobino de Rafael tuvo unas palabras durante el encuentro "luego de dos hijas, una nieta hoy aparece el varón. Pienso que todos en la vida tenemos proyectos y todo los proyecto comienzan con un interrogante. Este quizá, el sueño el de Víctor, hoy se cumplió". Como un gesto noble y solidario pero con conocimiento de causa, el autor decidió donar la producción del libro al Grupo Esperanza. "Hacen una gran obra. Me convencieron que comercializara el libro, pero como yo no tengo ningún interés económico sino ganas de escribir un libro, decidí donar lo recaudado a una institución de bien público". Cristina Denogens agradeció el gesto diciendo: "Nosotros pedimos y pedimos, pero esta vez recibimos. Victor se acercó por propia voluntad y nos dio la alegría que las regalías de las ventas del libro son para el Grupo Esperanza".

