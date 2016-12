La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 Con la Luz de la Voz:

Salud queridos lectores, muy buen sábado tengamos todos!!! Y hoy, un sábado más que especial pues estamos a horas de una festividad tan cara para el sentimiento cristiano como los es NAVIDAD! En este espacio donde pretendemos acercar a ustedes la voz luz de nuestros escritores hoy me tomo el atrevimiento de aportar lo mío para agradecerles ese lugarcito tan especial que me han brindado dentro de mi querida ciudad de Campana y por otro lado aprovechar para augurarles que: TENGAN UNA FELIZ NAVIDAD Y PROPERO AÑOS NUEVO 2017!!! Aquí entonces, hoy, yo: SILVERIO FOR-TUNATO "TONY" MOREYRA SAAVEDRA Nació en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, de pequeño se radica en Campana donde reside actualmente. En 1980 comienza su labor literaria. Ha realizado Taller Literario con: Susana Boechat, Carlos Enrique Urquía, Julio César Macarone Médici, Piero De Vicari, Graciela Montenegro, Marcelo Di Marco. Ha obtenido premios a nivel zonal, provincial, nacional e internacional. Ha sido director del Semanario "IDEAS"; Vicepresidente del Círculo de Periodistas de Campana; Presidente de la O.N.G. "RecreArte"; corresponsal de diversas revistas literarias de las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires; conductor de programas radiales como: "Arrimando brasas", "La voz de los municipales" y "El rincón literario". En el año 2003 publica su primer poemario: "A LA SENCILLEZ DE MI GENTE" y en el 2012 "MI HUELLA TREPA LA VIDA". Sus trabajos, líricos y narrativos, se encuentran publicados en Antologías de Argentina, Chile, Uruguay y Estados Unidos. En el año 2012 es distinguido con el Premio SANTA CLARA DE ASÍS por su labor periodística y literaria. Desde hace 11 años es coordinador del Taller Literario "RAÍCES Y ALAS". Es socio fundador y actual Secretario de Campana Amanecer Literario C.A.L. YO… LA VIDA Salgo a parirle vida proletaria al alba florecida de mi patria y voy domando versos mariposas solo por conservarme las palabras. Porque la vida es río que transporta las barcas de la paz y la esperanza y solo el corazón tan fantasía navega al derrotero de bonanzas. Porque la vida cruza fuego nuevo en el cimbreante andar de las muchachas y se bautiza pájaros sin jaulas en las ramosas manos de los que aman. Alfarero de mi hoy creo a la vida modelándome sueños de torcazas de ser: el árbol, la madera y sombra, la mesa con su pan, la humilde casa. Multiplico jazmines por la vida, potro luz me inauguro y más cigarra; por la vida es solo una utopía si no le pones sol a las miradas, si no la riegas hijo cada día engendrando amistad hasta en las lágrimas; si no trastocas piedras por el beso de juventud guitarra desvelada, si no envejeces sueños en el vino y te renaces niño en alboradas. Por ello voy pariéndome a la vida, quimérico en las voces de mi patria, ¡por resguardar mis sueños de poeta, por conservarme libre las palabras! TONY MOREYRA

