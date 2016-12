La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 Vuelos y Vacaciones:

San Martín De Los Andes

Por Lic. Guillermo Ceballos









Ubicada a orillas del lago Lacar, San Martín de los Andes es una ciudad que ha crecido mucho las últimas 2 décadas, gracias a una cuidada y bien implementada planificación en torno a su principal actividad: el turismo. Es tal vez la cara opuesta a su vecina Bariloche, que justamente ha padecido de falta de cuidado de entorno y de aprobación de estructuras que nada tienen que ver con el estilo local. Quien pasea hoy por San Martin de los Andes, pasea por una ciudad de calles amplias, bien señalizadas y ordenadas. En su centro, los negocios y comercios poseen todos una cuidada estética basada en la piedra y la madera, y no se permite construir nada que salga de esta línea. Hay criterio y buen gusto a la hora de aprobar nuevos emprendimientos. En el pasado San Martin ha sido noticia por la contaminación de su lago, y orgullosamente es hoy, ejemplo a seguir en cuando a saneamiento y mejoramiento de sus costas. Carteles de prohibido bañarse han sido reemplazados por señalización y casillas de guarda vidas. El destino es, al igual que Bariloche, fuerte tanto en invierno como en verano. Su centro de Ski Chapelco, a pesar de no ser el de mayor tamaño, impacta por su extraordinaria belleza. Es un hermoso cerro de bosque andino con unas vistas panorámicas que son imperdibles. A nivel general es un destino y un entorno bien familiar ideal para quienes les gusta tener todo relativamente cerca a la hora de bajar la montaña. En cuanto a la conectividad, San Martin tiene aeropuerto propio, Chapelco, que no tiene operación regular (al menos x hoy) todo el año, pero si tanto en invierno como en verano llegan vuelos de Aerolíneas Argentinas directo de Buenos Aires. Sino en Micro estamos frente a un viaje de 18 hs aprox desde capital. El resto del año para acercarse a San Martin lo más cercano es Bariloche y el traslado hacia destino suele hacerse por el hermoso camino de 7 lagos. En cuanto a las opciones de verano a las tradicionales excursiones de Hua Hum, Volcán Lanin y Lago Huechulafquen, Quila Quina y pocas más, hoy también se está haciendo especial énfasis en turismo al aire libre, especialmente Turismo Aventura. Hay excelentes propuestas de Rafting (en río CHIMEHUIN), Cabalgata, Trekkings (ascensos al Volcán Lanin), kayak (Tanto en Ríos como en los lagos de la zona), Parapente, bici y muchas opciones más que aumentan temporada tras temporada. También han adquirido gran notoriedad las termas de la zona. Tal es asi que han aparecido ya varias opciones de alojamientos / Spa en algunos sitios termales naturales de una belleza sin igual. La proximidad a la cordillera es la razón de este fenómeno, que año tras año lo elige más gente como tipo de viaje. También ha ganado en popularidad la actividad de pesca deportiva, y San Martin está posicionándose hoy, como uno de los destinos más completos y variados para la pesca de la trucha. Fanáticos del país y todo el mundo se dan cita de Noviembre a abril, que son los meses habilitados para la pesca deportiva. En materia de alojamientos podemos afirmar también que San Martín ha crecido mucho en todos los segmentos. Hasta hace algo más de 15 años, la plaza de alojamiento en la zona era realmente corta y de poca variedad. Hoy encontramos hoteles de todas las categorías, hostels, bed and breakfast, e incluso importantes lodge en los alrededores que cumplen con las más altas expectativas de los más exigentes. Asimismo, San Martin se sigue complementando muy bien con sus vecinas ciudades de Bariloche y Villa la Angostura, conformando el tridente especial de los famosos 7 Lagos. También, junto con Bariloche, quienes viajan a San martin aprovechan la cercanía con el país hermano de Chile, para hacer algún que otro día de Shopping aprovechando los bajos precios en todo tipo de producto que uno pueda imaginarse. La cruzada a Chile se ha convertido en una excursión que no falta en el viaje de quienes pernoctan en estas ciudades. Y, para quienes quieren aprovechar la zona y disponen del tiempo, una recorrida por las localidades vecinas en Chile es una excelente idea para completar un viaje. Pucón y Valdivia son los 2 puntos más importantes y turísticos a la altura de San martin y sin dudas recomendamos una visita a ellas. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones -ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

