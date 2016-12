La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 Una Mirada de Fe

Por María Cristina Solís





No tuviste un establo como palacio, un pesebre como trono y una manta como vestido real. Eres Dios, sin embargo, no me da cuenta porque estaba inmerso en las formalidades y vanidades ayúdame a comprender la enseñanza que me da el nacimiento del Señor. Haz que pueda aprender que Tu poder permanece en la debilidad y no en la fortaleza; que el camino para alcanzar la grandeza es abandonar el poder y no aferrarme a él; y que, hasta lo más humilde puede ser sagrado si Tú estás ahí. Haz que cuando el Señor llame a la puerta para entablar una relación conmigo, pueda reconocer aquel llamado y pueda responder inmediatamente. Aunque aquella noche no había habitación para ti en el hotel, haz que yo pueda abrirte las puertas de mi corazón sin dudarlo. El buen pastor de la navidad y el Cordero del Sacrificio Todas las navidades hablamos de Jesús en el pesebre y de los pastores que cuidaban sus ovejas, pero jamás me detuve a pensar el porqué. "Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel"( Mateo 2:6) ¿Quién nacerá en Belén? ¡Un pastor! Belén era donde David pastoreaba. Incluso la noche del nacimiento de Jesús, los pastores estaban cuidando allí de sus ovejas. "Yo levantaré sobre ellas a un pastor que las apacientes: mi siervo David. Él las apacentará, pues será su pastor"(Ezequiel 34:23) David guiaba a sus ovejas con devoción y eso agradaba a Dios. Por eso, Él hizó que quien cuidaba de sus ovejas cuidara de Su pueblo, convirtiéndolo en rey de Israel. Y como David fue el rey más destacado para los judíos, estos esperaban la llegada de un mesias como Él. Jesús, descendiente de David, llegó a este mundo como el buen pastor para consumar la profecía y apenas nació, lo acostaron en un pesebre, seguramente lleno de ovejas, pues criar estos animales era la actividad económica más importante en Belén. Por esta razón, lo primero que hizo Jesús, fue recostar su cabeza donde estaban las ovejas. ¿Quiénes fueron los primeros en recibir "las nuevas de gran gozo"(Lucas 2:10)? Los mismos pastores que guiaban a sus ovejas en Belén. ¿Cuánta gente esperaba ansiosa la llegada del Mesías? A pesar de todo, los pastores fueron los primeros en escuchar esta noticia y ellos fueron los primeros en recibir el bebé Jesús por una simple razón: porque Él es el Mesías que vino a este mundo como el buen pastor. Es por eso que los pastores tuvieron la bendición de adorar primero a Jesús que es el Pastor de los pastores. Los más importante de la historia de la Navidad: Cuando los pastores fueron al encuentro de María y José para adorar a Jesús, ¿Habrán ido solos? Seguramente llevaron a todo el rebaño para ir a adorarlo, porque aquel Jesús iba a ser entregado a Dios como el cordero del sacrificio. Jesús no nació en Belén de casualidad; tampoco durmió en un pesebre de casualidad; ni los pastores recibieron las primicias por casualidad. Nada de lo que sucedió aquella noche fue una coincidencia. Por el contrario, cada uno de ellos estuvo profundamente relacionado con la verdad de que Jesús vino al mundo como el Buen Pastor, para ser el cordero del sacrificio por nuestros pecados. Por lo tanto, si esta Navidad meditamos sobre esta historia de los pastores, relacionándolo con el Buen Pastor que es Jesús, creo que tendremos una mayor bendición. ¡FELIZ NAVIDAD: Al intendente, a los pastores de esta ciudad y a todo el pueblo de Campana! Este 24 a las 00:00hs al levantar nuestras copas recordemos el nacimiento de Jesús, quien vino a este mundo siendo 100 porciento hombre, 100 porciento Dios. Hasta la próxima semana, una antorcha encendida en Campana. María Cristina Solís

