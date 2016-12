La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Feliz Navidad”

Por Luís Rodas









Navidad es la celebración del "Nacimiento de Jesús",... pero esta claro que de Jesús, la gente en general, se acuerda poco en estas fechas. ¿Realmente será esa la Navidad que deberíamos celebrar? o ¿Realmente no somos el pueblo cristiano que decimos ser?. Para nosotros Navidad no solo es recordar su nacimiento, es la memoria del nuevo nacimiento de Jesús en nuestros corazones, un día fue Navidad en mi vida, (y de muchos cercanos en forma similar) porque Jesús nació en mi corazón y hasta hoy en día, sigue allí, es lo mejor que nos pasó en la vida. Que distinta una Navidad teniendo en nuestras vidas a Jesús, el Señor de la Navidad, la festividad se convierte en una celebración no solamente de unos días, se convierte en una conmemoración que dura toda la vida. Es bueno aprovechar este "ESPÍRITU de NAVIDAD" para reflexionar sobre los cambios que debiéramos realizar en nosotros mismos. Por eso quiero aprovechar el espíritu tan especial de estos días, para recapacitar sobre esas actitudes que propician cambios en lo que nos hace falta y que seamos parte de la solución de los problemas, porque siempre tendremos problemas que enfrentar en la vida, (pero que bueno es enfrentarlos ayudados por Dios y de la mano de Jesús), que sea un tiempo bueno para recordar a Jesús, lo que somos, lo que tenemos, que mucho es justamente gracias a Dios y que lo valoremos. Amigo, que en estas fechas tu objetivo numero uno sea el recordar que Jesús, si ya nació en tu corazón y por ende quieres celebrarlo cada día de tu vida a través de decirle no al pecado y si a una vida santa y mejor que Jesús quiere que lleves. "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo". (Ap. 3:20) Y si tu que me lees aun no le has entregado tu vida a Jesús, permite que la Navidad llegue a tu vida, que Jesús nazca en tu corazón renovando toda tu vida y a la vez te regale vida eterna. Él no vino a la tierra para ser celebrado un día al año, el vino a la tierra a morir por ti, para que tu, ahora, vivas una vida mejor, y que vivas con El y para El. Tu decides que vas a hacer en esta Navidad, que decisiones tomarás en esta Navidad, y seguro, lo que hagas, repercutirá en el año entrante y el resto de tu vida. Busca una Iglesia donde se predique a Cristo y La Biblia, "La Palabra de Dios" ¡Hasta la próxima semana! ¡Feliz Navidad! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana - Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



