La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/dic/2016 LEF 2016: el año se cerró con las Recopas de Oro y Plata







Días pasados se jugaron las finales de la Liga de Escuelas de Fútbol (LEF) 2016, con la Recopa de Oro y Plata. Los partidos se disputaron, como todo el año, en las canchas de césped sintético del Club Ciudad de Campana, con mucho respeto por parte de los jugadores y aliento permanente de los padres. Los resultados de esta última jornada fueron: CATEGORÍA PROMOCIONAL: Participaron dos equipos de Santa Florentina, uno de Ciudad de Campana y otro del Colegio Dante Alighieri. Se jugó en cancha reducida y en forma recreativa. Finalizada las tres rondas de partidos, se entregaron medallas a todos los jugadores. FINAL SUB 9: Por el Oro se enfrentaron Dante Alighieri vs. Ciudad A. Luego del empate 3-3, los penales determinaron que el equipo de la Dante Alighieri se llevará el primer premio. Por la Recopa Plata se midieron Dante Alighieri B vs Ciudad B, repitiéndose el empate y también el resultado en los penales, quedando el triunfo para Dante Alighieri. FINAL SUB 11: Por la Recopa Oro se enfrentaron Ciudad vs. Santa Florentina, con victoria del Tricolor por 2 a 1 en una final muy apretada. En tanto, por la de Plata compitieron Ciudad A vs Doble 5. Tras el empate en tiempo reglamentario, Doble 5 se quedó con el premio tras la ejecución de penales. FINAL SUB 13: En las finales de esta categoría, por el Oro se midieron Santa Florentina vs. Inter de Los Cardales, en un partido que finalizó con un categórico triunfo de los de Campana por 3 a 0. Por la de Plata se enfrentaron Ciudad A y Ciudad B (ambos equipos del club), venciendo los primeros por la mínima diferencia. FINAL SUB 16: Por el Oro se enfrentaron Colegio Aníbal Di Francia vs Ciudad de Campana, con victoria para el "Rogacionista" por 9 a 2. De esa manera, el Colegio alcanzó el máximo galardón de la categoría. Por la de Plata lo hicieron Atlético Roma vs Resaca (Colegio Aníbal), en un encuentro en el que Atlético Roma se quedó con el premio después de disputar un partido muy parejo. "La L.E.F. agradece a la pareja arbitral de Carlos Cartier y Cristian Sgro como así también a todo el staff del Club Ciudad de Campana, sponsors oficiales y la colaboración de Alejandro Rodríguez. Permitieron que la jornada sea una verdadera fiesta del fútbol infantil", destacaron desde la organización.

LOS EQUIPOS DE DANTE ALIGHIERI Y CLUB CIUDAD DE LA CATEGORÍA PROMOCIONAL.



LEF 2016: el año se cerró con las Recopas de Oro y Plata

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: