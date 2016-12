”Ríos es un denunciador serial”, aseguró Negrette

El secretario de Legal y Técnica dio a conocer que se presentó un amparo ambiental sobre la costanera. "Esto literalmente paralizaría cualquier obra tendiente a mejorar la costanera local", resaltó el funcionario. En las últimas horas se conoció una nueva denuncia del abogado Lautaro Rios, contra la municipalidad de Campana, en un hecho que desde el municipio caratularon como "un accionar serial" de parte del letrado. En este caso, se trata de un amparo ambiental sobre la costanera. "Con fecha 21 de diciembre de 2016 ingresó en esta Municipalidad un oficio ordenando la producción de un informe circunstanciado en los términos del artículo 8 de la Ley 16.986 en el marco de los autos caratulados "Ríos, Lautaro c/ Estado Nacional y Otros s/ Amparo Ambiental" Expte. Nº FSM 070146/2016, en trámite por ante el Juzgado Federal de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay. La acción interpuesta es una acción de amparo ambiental promovida por el abogado Lautaro Ríos contra la Municipalidad de Campana, el Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional), la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la, por un proyecto urbanístico a través de un acuerdo tripartito (Nación – AABE – Municipio de Campana) por medio del cual la AABE ejerció las facultades autorizadas por el Decreto 1173/16 y contiene una medida cautelar de no innovar", explicó el secretario de Legal y Técnica, Abel Sánchez Negrette. "Esto literalmente paralizaría cualquier obra tendiente a mejorar la costanera local", resaltó el funcionario. "El proyecto urbanístico tan anhelado por todos los campaneses generaría un crecimiento de la ciudad, una fuente importante de trabajo e ingresos. La acción de Rios, quien se ha convertido en un denunciador serial, carece de sustento real y motivación jurídica y solo es una nueva aventura procesal para impedir que Campana progrese", destacó Negrette, quien explicó que a lo largo del año este mismo abogado ha presentado varias acciones. Sobre el proyecto de la nueva costanera no se ha presentado aún ningún documento de forma oficial por lo que sorprendió esta medida.

Negrette, secretario de Legal y Tecnica de la Municipalidad de Campana





Lautaro Rios ha enfrentado al gobierno de Cambiemos en más de una oportunidad con movilizaciones y tambien con acciones judiciales



”Ríos es un denunciador serial”, aseguró Negrette

”Solo le interesa poner palos en el camino”, denunció

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: