Ghione: "La nueva realidad política en Campana es el acuerdo de Cambiemos y el FpV"

Tras pegar el faltazo junto a la UV Calixto Dellepiane el viernes en la sesión de prórroga del HCD que trató el Presupuesto 2017, el bloque de concejales Frente Renovador denunció un "acuerdo" entre el Gobierno y el Frente para la Victoria, única bancada opositora que se presentó a deliberar. "La falta de quórum es la única herramienta que tenemos como oposición para poder adecuar aquellos proyectos que se refieren a temas que son fundamentales para la vida de nuestros vecinos y para lograr que se nos dé la información necesaria para estudiar estos temas. El Frente para la Victoria decidió no hacerlo y permitir el tratamiento", señaló el presidente del bloque massista, Juan Ghione. En ese sentido, el concejal aseguró que existe "un acuerdo" del cual se todavía se desconocen "sus alcances", y que "evidentemente" posiciona al FPV "del lado del oficialismo y no del lado de nuestros vecinos". "La presencia del Frente para la Victoria, a pesar de haber suscitado una ficcionalizada discusión al respecto, lo único que permitió fue aprobar el presupuesto. Se trata de un presupuesto inflado, que no repara en los temas que más preocupan a los campanenses, en el cual uno de los rubros que más crece con respecto al año pasado es el gasto previsto para publicidad, esto claramente está relacionado al año electoral que se avecina, puntualmente en el HCD se triplicó dicho gasto", cuestionó Ghione. "En relación a la salud, la atención primaria está absolutamente desatendida, previendo sólo algunas pocas mejoras en barrios puntuales y sin tener en cuenta las necesidades reales, que claramente son superiores y abarcan a toda la ciudad. La obra pública se encuentra prácticamente circunscripta a los aportes de Nación y de Provincia. Creemos que es escaso el incremento que se da en Educación y Promoción del deporte que en ambos casos apenas llegan al 10%, consideramos que estos temas son esenciales teniendo en cuenta la grave situación que estamos viviendo en relación a los jóvenes en situación de vulnerabilidad y los suicidios adolescentes", añadió. Asimismo, el edil criticó que la inversión en programas sobre discapacidades "disminuye en un 16%" y que el presupuesto no prevea recursos para solucionar la cuestión ABSA, "uno de los temas que más sensibilizaron a nuestros vecinos en el último tiempo". "La actitud del bloque del Frente para la Victoria de acordar con el bloque oficialista el tratamiento de las ordenanzas Fiscal e Impositiva para la semana próxima resultó funcional para que Cambiemos aprobara el Presupuesto 2017. Esperamos que al menos esto genere que nos den más información y nos permitan tratarlas con mayor seriedad. Si esto no sucede, los vecinos van a recibir un nuevo golpe a su bolsillo", manifestó por su parte Marco Colella. "Como lo hicimos durante todo este año, mantenemos nuestro compromiso con todos los campanenses. Vamos a utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para proteger a nuestros vecinos, ya sea la falta de quórum o cualquier otra", finalizó.

Ghione: "La nueva realidad política en Campana es el acuerdo de Cambiemos y el FpV"

