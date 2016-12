Soledad Calle criticó al Frente Renovador y responsabilizó al Gobierno por su seguridad

Soledad Calle, FpV. Foto: Archivo. Mientras Ghione denuncia un acuerdo entre el FpV y Cambiemos, Calle critica al Frente Renovador y responsabiliza al gobierno por su seguridad. NOTICIA RELACIONADA: Ghione: ”La nueva realidad política en Campana es el acuerdo de Cambiemos y el FpV” En declaraciones al programa "La Agenda" de FM Futuro 93.1 mhz, dijo que ella misma le comunicó a Ghione la posición del FpV y obtuvo como respuesta una "amenaza" que el FR denunciaría un acuerdo político de su bloque con Cambiemos. La concejal del Frente para la Victoria Soledad Calle cuestionó a sus pares del Frente Renovador por "fabular" un acuerdo entre su espacio y el Gobierno. "Me asombra la liviandad con la que se habla de acuerdo desde algunos espacios opositores que han sido funcionales al Gobierno durante los primeros seis meses", aseveró la referente justicialista. Calle recordó que tanto los massistas como los concejales de la UV Calixto Dellepiane (UVCD) aprobaron junto con Cambiemos "la Emergencia Económica, la de Infraestructura y todo tipo de emergencias; y hoy se asombran cuando se compran y contratan obras millonarias sin licitación habiendo sido participes de darle al Gobierno Municipal estas herramientas". La edil contó que tuvo la oportunidad de comentarle a Ghione la postura de su bloque previo a la sesión: si las ordenanzas Fiscal e Impositiva no estaban en el Orden del Día, el FPV iba a dar quórum. Sin embargo, el excandidato a intendente massista le repuso que ellos, mientras estuviera el Presupuesto 2017 para votar, no iban a asistir. Según líder local de La Cámpora, ella intentó entonces acercar posiciones, señalando que el Presupuesto que se pretendía aprobar era en realidad "una ampliación de $100 millones" del que ya existe. No obstante, aseguró que tuvo "como respuesta una amenaza" respecto a salir a denunciar un "acuerdo político" del FPV y Cambiemos. "No es cierto que no lo sabían, no es cierto que hayamos ocultado nuestra posición política, y lo que sí es cierto es que Cazador le avisó a Chesini el jueves que no iban a sacar del Orden del Día a las Fiscal e Impositiva, pero que si nosotros queríamos que vuelvan a comisión ellos lo iban a acompañar. Por eso dimos quórum", explicó la edil. Por otra parte, Calle reveló que le presentó al presidente del HCD, Sergio Roses, "las imágenes de los violentos, de los patovicas, y sus vinculaciones políticas con algunos funcionarios", tras los hechos de violencia ocurridos el viernes pasado durante la sesión. "Además, responsabilice al Gobierno de la seguridad de mis compañeros, de la seguridad de mi familia y de la mía; había en el recinto personajes que cumplieron condenas de homicidio, que hace poquito salieron de estar presos y que funcionaron articuladamente. Compartían las consignas para atacar a nuestro espacio: chorros, choriplaneros, ladrones", aseveró la edil. "Tengo todos los nombres y se los entregué al presidente del HCD. Nosotros tenemos una Unidad Básica en el barrio Lubo y otra en el Dignidad. Camino sola por las calles de Campana. No tenemos patovicas, no es nuestra metodología", agregó, afirmando que no tiene miedo pero si "prudencia". Por último, coincidió con Lautaro Ríos en indicar que estas personas "están relacionadas a la Secretaría de Desarrollo Humano, claramente".

Soledad Calle criticó al Frente Renovador y responsabilizó al Gobierno por su seguridad

