Bomberos de Campana participaron en un incendio en Don Torcuato

Más de 200 bomberos de diferentes localidades estuvieron presentes durante el siniestro ocurrido en Noche Buena. No hubo que lamentar víctimas. Un voraz incendio desbastó a 2 fábricas de Don Torcuato, ubicadas en la Ruta Panamericana a la altura del kilómetro 25,5. La tarea demandó la intervención de 62 dotaciones de bomberos para poder contolarlo, 10 de las cuales pertenecen al cuartel de Campana. Con las fábricas sin actividad por el feriado, no se descarta que el incendio se haya iniciado por pirotecnia, ya que las primeras alertas del siniestro tuvieron lugar en plena Noche Buena. Todo se inició en las instalaciones del mayorista de artículos de perfumería y limpieza Danisant, y también comprometió a una fábrica contigua de muebles. Ambos establecimientos se encuentran sobre Panamericana y 202, Don Torcuato. Tal nos contaba el Jefe de Bomberos de Campana, además de las 10 dotaciones propias (5 acudieron a las 5 AM del domingo y otras 5 a las 17) llegaron bomberos desde diferentes puntos del Conurbano y de la Provincia de Buenos Aires, con especial presencia desde Don Torcuato, Pilar, General Pacheco, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López y hasta José C. Paz, sumando más de 200 voluntarios en la escena. Por suerte no hubo que lamentar víctimas fatales.

Efectivos del cuerpo de Campana en plena tarea de sofocación de las llamas









El voraz incendio en Don Torcuato necesito la presencia de varias dotaciones de bomberos, entre ellas las de Campana



