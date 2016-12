P U B L I C







Fabiana Daversa

La burbuja era preciosa, color tornasol y se formó justo en el momento en el que dudé visitarla por última vez. Ya no había más nada que hacer, dijeron los médicos. Pensar que hace seis meses brindamos en mi cumpleaños, levantando la copa y diciendo: salud! Tres meses después le detectaron el tumor inoperable y desde hace un mes agoniza. Ella, tan vivaz y tan bella. Íbamos a armar un cohousing para envejecer entre amigos, pero el azar nos ganó de mano. La burbuja rosa, lila y azul me recordó su guardaropa de colores y su alma liviana como el aire. Sí, iré a visitarla una vez más. Aunque el Pulga, su perro chiuahua, le ladre a todo aquel que quiera acercercársele y solo podamos hablar por telepatía. Aunque el dolor me acobarde y el tiempo se acorte. Aunque parezca mentira el no poder reirnos juntas. No importa, iré corriendo.

El Panóptico:

La Burbuja

Por Fabiana Daversa

